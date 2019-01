Chomutov - Ani Piráti Chomutov nezůstali během výluky NHL bez posily. Útočník Chicaga Blachhawks se dohodl na smlouvě s Piráty a v nejbližších dnech se připojí k týmu. Po vyřízení administrativních záležitostí by mohl nastoupit v chomutovském dresu již v úterním zápase v Třinci a domácím divákům by se měl poprvé představit v pátečním souboji s Kladnem.

Čeští hokejisté (zleva) Petr Tenkrát, Michael Frolík a David Krejčí se radují z bronzových medailí na mistrovství světa. | Foto: ČTK/Michal Doležal



Právě na souhlasu Kladna závisí jeho angažmá v dresu extraligového nováčka. Situaci vysvětluje generální manažer Pirátů Jaroslav Veverka: „Michael Frolík s námi podepsal smlouvu. Nicméně je hráčem Kladna a k tomu, aby za nás mohl nastoupit, je potřeba dohody s jeho mateřským klubem. S generálním manažerem Kladna panem Bartošem mám uzavřenou ústní dohodu, kterou stvrdíme písemně a během víkendu bychom měli dokončit všechny povinné administrativní náležitosti."



S Kladnem je spjata kariéra držitele bronzové medaile z posledního MS v hokeji v Čechách. Jako šestnáctiletý v dresu HC Rabat Kladno poprvé nastoupil v sezóně 2004/05 k prvnímu extraligovému zápasu. V roce 2006 byl vybrán na celkové 10. pozici v draftu NHL týmem Florida Panthers. Od sezóny 2006/07 nastupoval v Rimouski Océanic, který hraje Quebec Major Junior Hockey League. V květnu 2008 podepsal s Floridou tříletý kontrakt. Ve své první sezóně nasbíral v NHL 45 bodů (21 branek a 24 asistencí) v 79 zápasech. V této sezóně byl nominován na Young Star Game v Montrealu, což je utkání nováčků proti hokejistům, kteří už jsou v NHL druhou sezónu. V sezóně 2010-11 byl Michael Frolík vyměněn z Floridy Panthers do Chicago Blackhawks, spolu s brankářem Alexandrem Salákem za Jacka Skillea, Hugha Jessimana a Davida Pacana. V letě 2011, v posledním roce smlouvy s Floridou, podepsal tříletou smlouvu s Chicago Blackhawks. Celkem v NHL odehrál 315 zápasů a nasbíral 141 bodů za 58 branek a 83 asistencí.



Michael Frolík je mnohonásobným mládežnickým reprezentantem, účastnil se třech mistrovství světa do 18 let v letech 2004, 2005, 2006 a čtyřech mistrovství světa dvacetiletých v letech 2005, 2006, 2007 a 2008. V seniorské reprezentaci poprvé nastoupil v přípravě před mistrovstvím světa 2009, na které jej však trenér Vladimír Růžička nakonec nenominoval. Na velkém turnaji si tak zahrál až o dva roky později v Bratislavě, kde vstřelil v 9 zápasech 3 branky a přispěl tak k zisku bronzových medailí.



24 letý střední útočník, kterého v zámoří přezdívají „The Baby Jágr", je po příchodu Vojtěcha Poláka a Radka Dudy ze švýcarské nejvyšší soutěže další velkou posilou Pirátů Chomutov v posledních dnech. Po úspěšném vykročení do extraligové sezóny ještě zvýší už tak velkou útočnou sílu Pirátů. Chomutovští diváci se tak mají na co těšit, vždyť Piráti jsou doteď nejlépe střílejícím mužstvem extraligy, když ve třech zápasech nastříleli třináct gólů.

Autor: Milan Kubík