Čekal jste, že tento ročník budete zhruba na úrovni, na jaké jste? Nebo v kádru došlo ke změnám, které předurčovaly jiný vývoj sezony?

Já zhruba očekával, že ten ročník bude takto probíhat. Změny v kádru? V prvé řadě se v Lounech pro tento ročník nepřihlásila juniorka, protože byl malý počet juniorů. Tím pádem se junioři přesunuli k nám do áčka. Někteří dostávají pravidelně šanci v zápasech, například Kašpar a Velhartický. Někteří si musí počkat. Na druhou stranu už nepokračovali v sezoně někteří zkušení hráči. Domnívali jsme se, že i po zrušené minulé sezoně znovu začnou. Trošku to odlehčím, ale u některých hráčů v době covidu došlo k tomu, že měli čas se věnovat partnerkám, takže se plno hráčům narodily děti. Ale jsou to vesměs kluci, tak budeme mít širokou základnu dětí i trenérů. (smích)

Které zápasy se vám povedly, které naopak ne?

Velmi si cením zápasu v Klášterci na konci října minulého roku. Jeli jsme tam v okleštěné sestavě, se třemi juniory, z útočných opor jsme měli k dispozici pouze Adama Szakala a Marka Šafaříka. Výhru jsme si zasloužili tím, že hráči přesně dodržovali stanovenou taktiku a hráli to, co se řeklo. A zápas, který se nám hodně nepovedl? Jsou dva. Je to první zápas v Chomutově, kdy jsme podlehli atmosféře, a pak první zápas v novém roce v Roudnici, kde jsme po první třetině jasně vedli, ale nedokázali jsme se vypořádat s hodně nefér hrou soupeře, bylo tam hodně vyloučených, zraněných, vyšších trestů, ale většinou na naší straně. Rozhodčí to pak za rozhodnutého stavu kompenzoval a jak se říká, obhájí si to.

Dalším negativem může být velký počet inkasovaných branek. Proč jste dostali tolik gólů, trápí vás defenziva? Nebo to hodně zkreslují duely s Chomutovem a celkově nepřehledná tabulka, kdy týmy nemají stejný počet duelů?

V tom máte pravdu, počet inkasovaných gólů je skutečně vysoký. S Chomutovem hrají i ostatní soupeři, tak bych se na to asi ani nevymlouval. Snažíme se hrát útočně, máme i útočně laděné obránce, a pak to takhle dopadá. Není to samozřejmě jen chyba obrany, ale celkového pojetí hry mužstva. Vždy si říkám, že hráči to mají jako koníček, tak přece nebudeme hrát beton a vyhazovat to mantinel pryč. I hráči si chtějí užít zápas. A myslím, že si i užívají, i když já už někdy méně. A další faktorem je to, že se snažíme dávat šanci mladým hráčům. Někdy to takticky směrem k obraně nezvládají, ale chce to čas. Věřím, že to zvládnou. Z juniorky takové návyky neměli.

Komu z vašeho týmu se hodně daří? Podle statistik Markovi Šafaříkovi. Čím to, že má tak dobrou sezonu? Jako posila se vám hodně povedl…

Marek Šafařík se nám skutečně povedl. Táhne mužstvo, a to jak bodově, tak i přístupem k tréninku. Dojíždí z Mostu, ale neošidí ani jeden trénink, jezdí i na speciální tréninky pro juniory a brankáře. A čím to je, že má takovou sezónu? No prostě je šikovný na puku, nezmatkuje, hraje v klidu a hlavně u hokeje přemýšlí. Těží ze spolupráce celé lajny, Vlastimila Salače a Romana Daleckého, který za ty hračičky, Vlastu a Marka, vše odjezdí a odmaká. Daří se také mladému Ondrovi Kašparovi, devatenáctiletému obránci, který ač spadá do juniorského věku, patří k nejlepším obráncům celé soutěže. Potřebuje někdy trošku na ledě usměrnit a srovnat, ale i když dostane ode mě „kapky“, tak si myslím, že to vezme z té dobré stránky.

Z Šafaříkových přihrávek těží Vlastimil Salač. I on má sezonu podle vašich představ?

Vlasta s Markem jsou sehraní, Marek se snaží hledat Vlastu v střeleckých pozicích, někdy i na úkor toho, aby sám zakončil. Vlasta to v tomto ročníku má složité - pracovní vytížení má takové, že někdy netrénuje celý týden, na zápas přijede, když probíhá rozbruslení, a pak rovnou skočí na led. Takže i vhledem k těmto okolnostem jsme s ním velice spokojený. V Lounech hraje už delší dobu, něco tu odehrál a společně s ostatními hráči, co dojíždějí, vytvořili dobrou partu v kabině. To je základ.

Co ostatní hráči v porovnání s minulými sezonami?

Myslím, že hráči si drží takový svůj standard. Třeba Adam Szakal s Jindrou Růžkem jsou dlouholeté opory mužstva. Mají své rodiny, potomky, ale stále mají chuť a chtějí hrát. Prostě hokej je baví. Důležité je to, že když jsou na led, tak to nechtějí jen tak odklouzat, ale chtějí vyhrát a něco pro to udělat. Po skoro dvouleté odmlce se do mužstva vrátili Patrik Rais a Martin Ditrich. Oba dva skončili před minulou sezonou. Nyní se vracejí, chybělo jim to, a hned se zařadili v posledních zápasech mezi nejlepší hráče, daří se jim střelecky. Myslím, že když ještě dobře potrénují, tak na play-off budou naší tajnou zbraní.

Cítíte u hráčů stejný zápal, jaký měli v minulosti? Ptám se s ohledem na minulé nedohrané sezony. Jestli jim ta situace ohledně covidu trošku nevzala radost do hry. Nebo jestli jsou spíš natěšení na zápasy a užívají si, že se může hrát?

Upřímně? Necítím. Není to jenom z důvodu nedohrané minulé sezóny, ale taky z toho, jak se měnila pravidla pro sportování mládeže, dospělých a celkově i celé omezení společnosti. Hráči žiji normální život, a když měli starosti doma v rodině, v zaměstnání ohledně covidových opatření, děti byly doma a tak dále, tak se to projevovalo i na ledě.

Jaká podle vás celkově soutěž v tomto ročníku je?

Soutěž s příchodem Chomutova dostala nový impuls, každý je natěšený si proti nim zahrát. Soutěž ale hlavně ovlivňuje covid, odkládání zápasů, omezení tréninku a tak podobně.

Rozveďte, prosím, jak covid zasahuje do soutěže…

V důsledku karantén, chybějících hráčů se odkládají zápasy a pak se může stát, že některá mužstva skoro měsíc nehrála zápas. U nás se to tedy nestalo, nám chybělo někdy pouze jeden nebo dva hráči; z našeho popudu se neodložil ani jeden zápas. Já se přiznám, že jsem se už v tom přestal orientovat, co platí teď, co platilo dříve a tak. Museli jsme se pořád přizpůsobovat, jak se pravidla měnila.

Co říct k Chomutovu? Jaké duely jste s ním hráli? Vyrovnali jste se mu v některých fázích zápasů?

Chomutov je bez debat úplně mimo tuto soutěž. Jsou pasáže hry, když se s ním dá hrát, třeba jako první zápas v Lounech, kdy jsme po deseti minutách jsme vedli 3:0. Ale nevydržíte to hrát celý zápas. Má hráče, kteří výkonnostně patří o jedno nebo i dvě patra výše, a také využívá k zápasům talentované extraligové juniory. Má široký kádr, to je znát. Přeji mu, aby postoupil a dostali se tam, kam patří, tzn. do profesionálních soutěží.

Jaký budete mít cíl v play off? Dojít do finále a pokusit se Chomutovu znepříjemnit postup?

Cíl v play off? U nás v kabině je to tak, že chceme soutěž vyhrát. To by měl mít každý sportovec. Ale musím uznat, že respektujeme převahu Chomutova v celé soutěži. Takže chceme postoupit do finále s Chomutovem a pak se uvidí….