Musel si trošku připadat jako dobrodruh Willy Fog při cestě kolem světa. Mladý kadaňský útočník Arslan Achmeťanov měl náročnou cestu na kadaňský led.

Arslan Achmeťanov. | Foto: SK Kadaň

„Dostal jsem se do Kadaně za tři dny. Měl jsem vlastně celkem šest přestupů a využil jsem hned tři dopravní prostředky. Letadlem jsem letěl trasu Ufa-Moskva-Antalya-Istanbul-Záhřeb. Ze Záhřebu do Prahy jsem pak jel autobusem. Nakonec můj kamarád mě už vzal sem do Kadaně,“ vypráví o náročné štrece pro klubový web třiadvacetiletý Rus.