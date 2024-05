Trio hrdinů proslavilo na MS sever. Úžasné, skvělé, zní z Chomutova a Kadaně

Hrdost cítí hokejové kluby na severu Čech, které do velkého hokejového světa poslaly trio hrdinů Davida Kämpfa, Ondřeje Kašeho a Jan Ruttu. Ti v neděli večer pak juchali před celým národem se zlatým medaile, které Česi získali po čtrnácti letech a o to sladší je skutečnost, že se to povedlo na domácím šampionátu v Praze a Ostravě. Právě trio mušketýrů ze severu Čech se významně na úspěchu podílelo. A zdejší kluby jsou nadšené.

Takhle Chomutováci fandili. | Video: Deník/Roman Dušek