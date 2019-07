Hned dvanáct branek viděli fanoušci v prvním přípravném utkání mezi Trhači Kadaň a ústeckým Slovanem. Domácí Kadaň svému prvoligovému sokovi nakonec podlehla 4:8.

Ilustrační foto z minulé sezony ze zápasu Kadaně s Ústím. | Foto: DENÍK/Karel Pech

„Z výsledku jsme zklamaní, jelikož ve druhé třetině jsme měli obrovský propad. Zase na druhou stranu musím říct, že ve třetí dvacetiminutovce jsme dostali z ničeho branku a my nebyli schopni ji vstřelit ani do odkryté svatyně. Kluci splnili to, že chceme ve dvou napadat, ale musíme zlepšit důraz v zakončení," řekl pro klubový web kadaňský kouč Tomáš Hamara.