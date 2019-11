Trhači z Kadaně neuspěli na ledě Prostějova. Vyfasovali šest branek

Pořádný vzruch přinesl závěr zápasu mezi domácím Prostějovem a hosty z Kadaně. To se do sebe totiž pustili domácí Petr Krejčí a hostující Štěpán Čech. Strkačka se pak přesunula až na kadaňskou střídačku, kde prostějovský Husa sekl hokejkou přes ruku stojícího Michaela Foltýna a oba hokejové tábory se do sebe pustily. Po sportovní stránce slavili domácí hokejisté, kteří hosty z Kadaně přehráli 6:3.

Kadaňští hokejisté neuspěli v Prostějově. | Foto: Ilustrační foto