Euforii a skákání po ledě si po čtyřiceti porážkách užili Trhači z Kadaně, kteří těsně 2:1 přetlačili favorizovanou Duklu Jihlava.

„Hodnocení z naší strany je rozhodně pozitivní. Na začátku utkání jsme přečkali tlak Jihlavy. Se soupeřem se nám následně podařilo srovnat krok. Chyběla nám trochu střelba, a to i při přesilových hrách. V prostřední dvacetiminutovce, ve které jsme vstřelili gól, to bylo, jako když nás polili živou vodou. Začali jsme lítat a najednou to z nás spadlo. Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Vstup do poslední části nám nevyšel, dostali jsme po pár vteřinách branku na 2:1. Nicméně jsme poté začali hrát stejně aktivně a dohráli jsme to velice dobře. Klukům gratuluj a jen tak dál. Musíme v této práci a stanovené cestě i nadále pokračovat," řekl na klubovém webu trenér Tomáš Hamara.

Kadaňská domácí radost. Foto: Deník/Roman Dušek

Piráti z Chomutova hráli u nováčka Chance ligy ze Sokolova a tentokrát už na jeho ledě na body nedosáhli a museli se sklonit po porážce 2:4. „Je to pro nás velké zklamání. Zradila nás koncovka, domácí byli efektivnější. Šance, které jsme měli, jsme neproměnili. A jak už jsem řekl, Baník byl efektivnější, proto zvítězil," řekl chomutovský kouč Martin Štrba.