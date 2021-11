Trenér Růžička by měl převzít Litvínov. Nahradí slovenského kouče Országha

Už pár dní se o tom spekuluje a teď to vypadá na hotovou věc. Trenér Vladimír Růžička se zřejmě vrátí do extraligy. Na lavičku Litvínova, odkud se před lety sám dostal do velkého hokeje. O trenérské rošádě na severu Čech jako první informoval deník Sport.

Trenér Vladimír Růžička. | Foto: Deník

Vladimír Országh přišel na sever Čech před sezónou 2020/2021. S týmem se probojoval z dvanáctého místa do play off, kde Vervě v osmifinále vystavil stopku hradecký Mountfield. V Litvínově odkoučoval celkem šestasedmdesát extraligových utkání. Po jednadvaceti zápasech v letošní sezóně se jeho svěřenci nacházejí na desáté příčce extraligové tabulky. Další zápasy už na litvínovské střídačce čtyřiačtyřicetiletý stratég nepřidá. Novým šéfem litvínovského A-týmu se nově stal odchovanec klubu Vladimír Růžička. Jeho asistentem zůstává Václav Sýkora, trenérem brankářů Zdeněk Orct a kondiční trenérem Petr Švehla. Martin Tvrzník bude působit pouze u juniorského týmu. Seniorliga Most má za sebou další čtyři zápasy Přečíst článek › Osmapadesátiletý kouč má za sebou skvělou hráčskou i trenérskou kariéru. Za Litvínov odehrál 335 zápasů, ve kterých vstřelil 221 branek a přidal 182 asistencí. Je jedním z dvaceti tří hráčů, které litvínovský klub vychoval pro NHL a jedním z osmi místních olympijských vítězů z Nagana. Svou trenérskou kariéru začal na Slavii, pomohl jí dvakrát k zisku mistrovského titulu a celkově k sedmi medailovým umístěním. Jeho dalším angažmá byli Piráti Chomutov, v loňské sezóně pak šéfoval střídačce Hradce Králové. Působil jako hlavní trenér také u národního týmu, se kterým slavil dvakrát titul mistrů světa. Nyní se poprvé ve své trenérské kariéře postaví na litvínovskou střídačku, kde bude usilovat o vylepšení postavení Litvínova v extraligové tabulce. „Vláďa je trenér, který má za sebou spoustu zkušeností na klubové i reprezentační úrovni. Věřím, že nám pomůže stabilizovat výkony mužstva,“ uzavírá generální ředitel klubu Pavel Hynek.