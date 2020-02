Takový návrat po reprezentační přestávce si hokejisté Kadaně určitě nepředstavovali. V prvním zápase s Frýdkem-Místkem totiž dostali nálož 9:0. Ve středu 12. února hrají Kadaňští ve Frýdku i druhý duel. V úterý večer se nedařilo ani Chomutovu, který padl 1:3 na půdě Přerova.

Chomutov (v modrém) při zápase v Přerově. | Foto: Ivan Němeček

"My jsme asi ještě seděli v autobuse. Proti nám nastoupil tým, který je parádní. Hráli moderní hokej. Přečíslovali nás tam, dávali to do prázdné brány. Vyhráli kolik vyhráli, zaslouženě. Musíme se líp připravit na zítřek, vyspat se na to. Doufám, že zítra nastoupíme úplně v jiném nasazení," řekl k zápasu kadaňský kouč Petr Klíma.