Smolný víkend mají za sebou v Chance lize týmy Trhačů z Kadaně a chomutovských Pirátů. Oba celky podlehly svým soupeřům o jedinou branku. Trhači doma hostili Prostějov a prohráli 2:3. Piráti cestovali do Přerova, kde se nakonec museli domácím poklonit po porážce 1:2.

Chomutov (v bílém) v zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Roman Dušek

„Litovat můžeme konce prvního dějství, ve kterém jsme dostali během pouhých dvou minut hned dvě branky. Jinak si myslím, že jsme utkání odmakali a hráli jsme obětavě. Je to určitě škoda. Sice jsme si to prohráli sami, ale aspoň je trochu vidět, že se zvedáme. Na hře vidím spoustu pozitivních věcí. Musíme se trochu více tlačit do zakončení. Dvě branky na domácím ledě je málo a to se pak těžko vyhrává," komentoval domácí porážku pro klubový web kadaňský kouč Tomáš Hamara.