Chomutov /ROZHOVOR/ – Po vítězství na Spartě v Praze dokázali chomutovští Piráti doma zdolat také Vítkovice. Začali tak nový rok dvěma výhrami a ziskem šesti bodů.

Lukáš Vantuch v obležení novinářů. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Lukáši, jak jste se na Vítkovice připravovali?

Makáme extrémně, ale ne pokaždé se výsledky objeví hned. Trvá to nějakou dobu a přijde to až později, jako právě teď. Chceme v té práci pokračovat a chceme vítězit.

Je naděje, že se vyhnete baráži? Dostali jste Pardubice pod sebe a Vary už nejsou tak daleko?

My se díváme jen na sebe, máme před sebou další zápas, který chceme vyhrát, a víc nás nezajímá.

Sledujete tabulku?

Tabulka se bude řešit až na konci sezony. Teď nás moc nezajímá, je to hlavně o tom, že chceme vyhrát každý další zápas.

Cítíte, že teď by se to mohlo zlomit?

Jak jsem už řekl, tvrdě pracujeme. Každý den přijdeme na trénink a odevzdáme maximum. Druhý den znovu a tak se snažíme to zlepšit.

Zápas rozhodly přesilovky, jak to vidíte?

Snažíme se je hrát jednoduše. Tentokrát nebyl moc dobrý led a tak jsme tomu přizpůsobili hru. Dali jsme čtyři branky a soupeř jen dvě.

Spokojený byl po zápase také nejproduktivnější hráč týmu a autor jednoho gólu Vladimír Růžička. „Dnes nás podržel gólman a vyšly nám přesilovky. Myslím si, že už nějakou dobu nehrajeme špatně a měli jsme i trochu štěstí.“

Berete teď ty dvě výhry jako nějaký zlom, že už to půjde?

My jdeme zápas od zápasu, už není na co čekat. nemáme úplně takový tým, že bychom vyhrávali o pět gólů. Musíme bojovat a dobře bránit a věříme našemu výbornému brankáři, který nás drží.

Vnímáte pozitivně, že se blížíte ke Karlovým Varům?

Vnímáme to, ale koukáme hlavně na sebe. Potřebujeme vyhrávat. Na konci se uvidí, zda to bude stačit.

Zapracovali jste na přesilovkách?

Moc nám nešli a tak jsme teď na nich zapracovali, ale nepřeceňoval bych to. Uvidíme další zápasy.