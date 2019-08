Čtyřiadvacetiletý rodák z Linköpingu se po šesti letech ve druhé švédské nejvyšší soutěži rozhodl pro změnu a vyrazil na testy do Chomutova. V premiéře za Piráty proti Litoměřicím se uvedl asistencí na vítězném gólu.

„Cítil jsem se dobře. Když si vezmu, že jsem hrál poprvé od října minulého roku, tak to bylo z mé strany opravdu dobré,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi Lang, který kvůli zranění odehrál v loňské sezoně jen 13 zápasů.

Pokud Lang na testech uspěje, stane se vůbec prvním Švédem v historii klubu.

Hrál jste i přesilovky a oslabení, takže jste do toho skočil rovnou po hlavě…

Dlouho jsem přesilovky nehrál, takže to pro mě bylo trochu složité, než jsem se do toho dostal. Musím na všech činnostech zapracovat, ale myslím, že to bylo v pohodě.

Můžete popsat nějaké rozdíly mezi českým a švédským hokejem?

Těžko se to popisuje, těch rozdílů je hodně, ale pořád je to jen hokej. Zaujalo mě, kolik lidí (830) přišlo na přípravný zápas a jakou atmosféru vytvořili. Tolik lidí u nás na přípravu nechodí.

Jak jste se dostal do Chomutova?

Můj agent mi říkal, že mě chce Chomutov vyzkoušet. Odpověděl jsem, že mám zájem. Loňskou sezonu mi ukončilo zranění a musel jsem si hledat nový klub. Nebylo to jednoduché. Nebyl jsem si úplně jistý, co se mnou udělá plná zátěž, proto jsme se domluvili jen na zkoušce. Zkusím pár zápasů a uvidíme, jak se to vyvine.

Jaké jsou první dojmy z arény a města?

Oproti Švédsku je to velký rozdíl. Abych pravdu řekl, tak kultura a vlastně skoro všechno je úplně jiné. Aréna a zázemí si mi moc líbí. První dojmy jsou dobré. Jezero, kterému říkáte Kamenko… nebo tak nějak (úsměv). Tak to je opravdu nádherné.

Nepřipomíná vám právě Kamencové jezero rodné Švédsko?

Myslím, že jezero je to jediné, co vypadá úplně stejně jako Švédsko (smích).