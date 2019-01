Chomutov – Třetí domácí zápas a první prohra Pirátů Chomutov! I když měli šancí na tři zápasy, ani jednou proti Slávii Praha neskórovali a osudu zápasu tak rozhodl devatenáct sekund po zahájení třetí části slávistický Sklenář.

„V první třetině jsme měli hrozně moc vyloučených. Byli jsme rádi, že jsme to ubojovali a neinkasovali. To byl klíč k utkání," definoval rozhodujících dvacet minut střelec Stránský.

Piráti se po sérii vyloučených na straně Slávie dostali do drtivého tlaku, několikrát chyběly pouze centimetry k dosažení gólu. Hned v první přesilové hře měl velkou příležitost Rutta, který si najel před branku, ale ani nadvakrát Furcha nepřekonal. V pokračujících přesilových hrách si slávistická střídačka pomáhala i pomalým střídáním, hosté bojovali a padali do střel. O převaze Chomutova svědčí i poměr střel 20:4 ve prospěch domácích. Slavia mohla skórovat ve 12. minutě, když se při návratu z trestné lavice dostal Jan Kolář do brejku a nastřelil břevno domácí branky.

„Hosté hráli obětavě, blokovali střely. My se se střeleckou produkcí potýkáme už dlouhodobě. Nejsme schopní dát gól, abychom se dostali do vedení a uklidnili se. Někdy to tam až zbytečně rveme," popsal hlavní zádrhel Pirátů Nikola Gajovský.

Velkou příležitost vstřelit úvodní branku dostala Slavia ve druhé třetině při dvou po sebe následujících přesilovkách o dva hráče trvajících 55 a 33 sekund, ale Kopřivu ostřelovala jenom střelami od modré čáry. Na straně domácích se do dobré pozice dostal Vladimír Růžička, ale dvakrát jeho střely zblokoval Pletka.

A tak rozhodl nástup do třetí třetiny. Devatenáct sekund po začtku závěrečné části hry Sklenář nahodil z rohu kluziště puk do brankoviště a chomutovský gólman Kopřiva si kotouč nešťastně srazil do branky. (0:1). Hned po rozehrání mohl vyrovnat Růžička, ale Pirátům nebylo v tomto zápase dáno. Příležitosti zůstaly nevyužity, hosté se s přibývajícím čase jenom bránili a vyhazovali puky. Když nepomohlo ani odvolání brankáře, definitivní pojistku vstřelil 34 sekund před koncem do prázdné brány Stránský.

„S výkonem můžeme být spokojení. Podruhé jsme Slávii přehráli a kdyby nebylo Furcha, měli bychom po utkáních se Slavií šest bodů. Máme ale další dva zápasy se Slavií a myslím, že bodový stav srovnáme," věří asistent trenéra Aleš Totter.

Piráti Chomutov – HC Slavia Praha 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 41. Sklenář (Tomica), 60. Stránský (Vlasák).

Vyloučení: 7:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 136. Rozhodčí: Pešina, Šindler – Bláha, Svoboda.

Piráti Chomutov: Kopřiva – Rutta, Skinner, Rýgl, Drtina, Šulák, Toman – Hovorka, Gajovský, Hřebejk – D. Květoň, V.Růžička ml., O. Kaše – McGregor, Dušek, L. Květoň –Chlouba, Kämpf, R. Veselý. Trenéři: B. Kopřiva, Totter.

HC Slavia Praha: Furch –A. Růžička, Štich, Novák, Šulc, Knot, Kolařík – Stránský, Pletka, Tomica – Čermák, Vlasák, Doležal – Holec, Vas, J. Kolář – Andres, Poletín, J. Veselý. Trenéři: J. Beránek, Srdínko.

TABULKA PO 5. KOLE BARÁŽE:

1 HC Slavia Praha 5 3 1 0 1 9:6 11

2. Piráti Chomutov 5 1 2 0 2 12:10 7

3. HC Olomouc 5 2 0 1 2 12:11 7

4. ČEZ Motor České Budějovice 5 1 0 2 2 12:18 5

6. kolo – neděle 5. dubna:

17:00 HC Slavia Praha – ČEZ Motor České Budějovice

17:00 HC Olomouc – Piráti Chomutov