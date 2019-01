Chomutov – Středeční utkání hokejistů a basketbalistů budou mít pořádný náboj. Ve hře je postup do finále první hokejové ligy a přiblížení se k předkolu play off MNBL.

Levharti mají před sebou veledůležitý zápas. | Foto: Deník / Jan Vraný

Piráti – Olomouc

Stejně jako s Havlíčkovým Brodem se i semifinálová série s Olomoucí stěhuje na pátý zápas zpět na sever Čech. Piráti zaváhali ve čtvrtém utkání na Hané a prohráli 2:0, dnes tak budou mít možnost nápravy a druhého mečbolu. Severočeši musí oproti minulému utkání zlepšit především aktivitu a nasazení. To potvrdil po čtvrtém semifinále Lukáš Endál.

„Chyběla nám agresivita, nasazení a hra na krev. Do pátého utkání to musíme do sebe dostat,“ přemýšlel o zítřejším duelu. Recept na soupeře je tedy jasný.

„Máme výhodu domácího prostředí, a pokud předvedeme naši agresivnější hru, měli bychom být úspěšní.“

Utkání začíná v chomutovské aréně v tradičním čase 17:30.

Levharti – Ústí n. L.

Souboj o všechno. Tak se dá nazvat severočeské basketbalové derby mezi Ústím a Chomutovem. Levharti drží poslední postupovou příčku do předkola play off, bod za nimi je v utkání favorizované Ústí. Pandy se nesou na vítězné vlně, na kterou je vyneslo vítězství v Levicích a následně v Opavě.

To ale bylo pro svěřence čerstvě 32 letého trenéra Romana Bednáře málo. Doma splnili povinnost a smetli Inter Bratislava a naposledy si odvezli, po výborném výkonu v obraně a disciplinované útočné hře, vítězství z palubovky Svitav, kde v této sezóně padl i vicemistr z Prostějova. Chomutov si je vědom, že v tomto utkání může ztratit to, co v průběhu celého ročníku jako nováček vybojoval.

„Musíme do zápasu vstoupit velmi koncentrovaně a hlavně od začátku musíme jít hladově za vítězstvím,“ uvědomuje si asistent trenéra Pavel Staněk. Levharti sází také na podporu svých fanoušků a domácí prostředí. „Musíme využít domácí prostředí k vítězství. Doma hrajeme o třídu lépe než venku,“ dodává Staněk. Jisté je jedno. Obě mužstva mají velkou šanci na postup a středeční derby může být rozhodující. Duel začíná v chomutovské sportovní hale ve 20:00.