Hokejista Akim Aliu se tak vydal za novou výzvou přes oceán, aby pomohl zachránit tradiční český klub mezi elitou. Premiéru by si mohl odbýt v pátek pikantně proti legendě Jaromíru Jágrovi z Kladna.

„Myslím, že si lidi nedokáží představit, jak těžké je každý den sám trénovat, bruslit, správně se stravovat a jen čekat na příležitost. Na konci dne chceš mít tu intenzitu a vášeň, jakou cítíš na ledě. To mi chybělo,“ líčí Aliu v interview pro americký server Sports Illustrated.

Aliuovi se změnil život, když na konci minulého roku vypustil do světa tweet s obviněním kouče Calgary Flames Billa Peterse z rasismu. V zámoří to rázem rozpoutalo obrovskou aféru.

Když přišlo laso z Litvínova, třicetiletý Kanaďan s ukrajinsko-nigérijskými kořeny stál před nejtěžším rozhodnutím v životě. „Měl jsem čtyři nebo pět bezesných nocí,“ prozradil Aliu.

Verva, která se ozvala minulý týden, nebyla jediným zájemcem. O Aliuovy služby stály už na konci minulého roku kluby z Ruska, Finska i Německa. Poté, co hokejista loni v listopadu osočil kouče Peterse z rasismu (po dlouhých deseti letech), se rozhodl raději počkat, až se situace zklidní.

K přesunu do Litvínova ho nakonec přesvědčil šéf klubu Jiří Šlégr. „Řekl: Víme o tom, co se stalo, ale nemáme z toho obavu. Zajímají nás jen tvoje hokejové dovednosti. Prostě přijď a předveď, co umíš,“ tlumočil Aliu, který ve čtvrtek dorazil na sever Čech a v klubu podepsal kontrakt.

Poslední zápas odehrál loni v dubnu za Orlando Solar Bears v ECHL. Přesto je přesvědčený, že se dokáže vrátit na nejvyšší úroveň. „Když se nemůžu dostat se Ameriky, musím jít hrát do Evropy, abych mohl dát ukazovat, co umím,“ vykládá Aliu. Stále věří, že se jednou vrátí do nejslavnější soutěže planety, kde si zahrál sedm zápasů v roce 2013. „Vím, že mám na NHL, a pokud dostanu šanci, dokážu, že mám pravdu.“

Svého snu se nehodlá vzdát. „Je to dobrý příklad pro děti, aby se nikdy nevzdaly svých snů,“ vzkazuje hokejový univerzál s přezdívkou Snílek, který veřejně bojuje za práva menšin. A bude v tom pokračovat, i když už opustil Ameriku.