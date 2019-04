„Baráž je hra na život a na smrt. Přesně takové zápasy mi vyhovují. Máme čtyři body a dalších deset zápasů je před námi,“ krotí euforii chomutovský útočník Lukáš Vantuch.

Chomutov začal boj o udržení hokejové extraligy nečekanou páteční domácí výhrou 2:0 nad Kladnem, v neděli přivezl bod za porážku 4:5 na nájezdy v Českých Budějovicích.

„Myslím si, že pár bookmakerů dostane vyhazov,“ řekl po páteční premiéře 31letý chomutovský forvard Vantuch. Narážel na fakt, že většina sázkových kanceláří více věřila Kladnu Jaromíra Jágra.

Piráti vykročení do klíčové části zvládli i přes nedávné zdravotní problémy se salmoneózou. „ Asi 98 procent hráčů si prožilo muka. Možná to bylo i dobře, protože jsme zapomněli na hokej a na všechno, co bylo. Vyčistili jsme si hlavy, se kterými jsme nastoupili. Nastoupili jsme možná ještě silnější. Byli jsme nemocní, ale co bylo, bylo. To už je za námi. Hodili jsme to za hlavu a chtěli jsme se soustředit na náš výkon. Hlavně jsme se na to nechtěli vymlouvat. Udělali jsme černou čáru, takže už o tom nemá cenu debatovat,“ vrátil se k „tataráčkovému průšvihu“ 29letý bek David Štich.

Parta ze severu Čech zvládla dva těžké duely ve třech dnech, ten nedělní včetně prodloužení a nájezdů. Je fakt, že v nich byl šťastnější českobudějovický Motor. „Když ale ze sedmi nájezdů dáme jeden gól…,“ kroutil po porážce na jihu Čech hlavou chomutovský trenér Vladimír Růžička, dříve sám skvělý útočník.

Nyní přijdou další prověrky, dvakrát s Pardubicemi. V úterý 2. dubna od 17.30 na domácím ledě, odveta se hraje v pátek na východě Čech. Začne o půl hodiny později. „Teprve to bude pořádná šichta,“ uvědomuje si Vantuch.