Ústí nad Labem – Poruba 5:2, Třebíč – Litoměřice 6:4 a Benátky nad Jizerou – Kadaň 4:1. To je sumář 13. kola I. hokejové ligy pro severočeské zástupce.

Jediným celkem ze severu Čech, který zažil vítěznou radost, byl ústecký Slovan, který na svém ledě přehrál 5:2 tápající Porubu. Slezané se sice ujali vedení, ovšem v závěru první části srovnal Vrdlovec, Severočeši pak odskočili dokonce až na 4:1, a to ještě Trávníček neproměnil trestné střílení. Hostům pak nepomohl ani druhý zásah Bittena, ústecký kapitán si totiž v závěru vynahradil neproměněný nájezd a uzavřel účet utkání na konečných 5:2.

„Hlavně co se výsledku týče to pro nás byl parádní zápas. Chtěli jsme navázat na utkání proti Vsetínu, kde jsme hráli perfektně takticky, obětavě a to se nám povedlo zopakovat. Ještě jsme přidali pět branek, což tento zápas rozhodlo,“ zářil spokojeností asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík.

Strhující bitvu o čelo tabulky sehrál litoměřický Stadion. V Třebíči přišlo víc než patnáct stovek diváků, kteří dostali za odměnu deset branek. Rozhodující byla prostřední perioda, v níž celek z Vysočiny odskočil do dvoubrankového trháku. Až na 5:1 navýšili domácí svůj polštář z kraje posledního dějství, kališníci ale duel nezabalili. Ani tak už ale výsledek zvrátit nedokázali a i přes dobrý výkon nakonec odjeli domů s prázdnou.

„Myslím si, že jsme odehráli dobře první třetinu, ve které jsme byli o něco aktivnější. Tam měla naše hra parametry, které chceme. Bohužel od druhé třetiny až do padesáté minuty, do stavu 5:1, jsme nevyhráli jediný osobní souboj, chyběl nám pohyb a bylo to od nás letos asi nejhorších třicet minut hry,“ hodnotil duel jeden z litoměřických trenérů Daniel Tvrzník. „Tím jsme si dnes zápas prohráli. Trochu jsme se zmátořili až za toho stavu 5:1, kdy jsme se ještě chtěli vrátit do zápasu, což se nám skoro povedlo, ale času už bylo málo a domácí tak zaslouženě vyhráli,“ pogratuloval lídrovi tabulky.

„Nerozumím tomu, proč uděláme za dvě třetiny sedm faulů, z toho drtivou většinu hokejkou. To do takovéhoto zápasu vůbec nepatří. Jak jsem říkal, vůbec jsme nevyhrávali osobní souboje, jenom jsme je projížděli a proto jsme o dnešní zápas přišli,“ kritizoval chyby svých svěřenců. „Na soupeře jsme se připravovali tak, jako na každý jiný zápas, měli jsme video… Že je to souboj o první místo jsme vůbec nezdůrazňovali. Samozřejmě jsme rádi, že jsme tam, kde jsme, ale pořád se díváme spíš pod sebe. Třebíč nám dnes ukončila vítěznou sérii, musíme teď udělat všechno pro to, abychom v sobotu nastartovali další,“ uzavřel.

Další porážku, už třináctou, si připsali kadaňští Trhači, kteří nestačili ani na Benátky, na jejichž ledě padli 1:4. Rozhodlo 81 sekund v první třetině, kdy si domácí vypracovali náskok 3:0. „Všechny naše zápasy jsou víceméně podobné. Rozhodla první třetina, ve které jsme dostali tři branky. Benátky nás přehrávaly, avšak nám zachytal výborně brankář. Měli jsme pár šancí, ale domácí tým jsme příliš neohrozili. Naše mužstvo je složené tak, jak je složené. Je vidět, že Benátky mají zkušenější hráče, což nám trochu chybí,“ řekl po zápase Vladimír Růžička.

Hokej, Chance liga, 13. kolo:

Slovan Ústí nad Labem – Poruba 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Vrdlovec (J. Drtina, Š. Havránek), 32. J. Drtina (Štěpán Bláha), 32. V. Bílek (M. Tůma), 46. V. Bílek (Trávníček, Vrdlovec), 54. Trávníček (Vrdlovec, J. Drtina) – 11. Bitten (Szathmáry, Vachovec), 48. Bitten (Vachovec).

Rozhodčí: Wagner, Petružálek, Polonyi, Hnát. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 598. Střely na branku: 32:35.

Ústí: Zajíček – J. Drtina (A), Š. Havránek, Trefný, Přindiš, Brož (A), L. Chalupa, Záruba – Trávníček (C), Vrdlovec, Štěpán Bláha – Milfait, M. Tůma, V. Bílek – Ondřej Bláha, Grim, Jouza – Kulhánek, T. Čermák, Ouřada.



Třebíč – Stadion Litoměřice 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)

Branky a nahrávky: 3. Michálek (Ferda, Křehlík, 31. Dočekal (Křehlík, Ferda), 37. M. Zabloudil (Sklenář, Dočekal), 47. Střondala (Nedvídek, Šťovíček), 49. Šťovíček (Střondala, L. Bittner), 55. Psota (Forman) – 10. R. Přikryl, 52. Sihvonen (R. Přikryl, P. Marcel), 55. Přikryl, (Válek, Sihvonen), 56. O. Procházka (Kadlec, Baláž).

Rozhodčí: Čech, Skopal – Jindra, Otáhal. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1 536. Střely na branku: 38:32.

Litoměřice: Tomáš Král – Ticháček, Jebavý, J. Holý, Výtisk, Pinkas, P. Marcel, O. Baláž – Sihvonen, R. Přikryl, Válek – M. Kadlec, J. Jícha, O. Procházka – P. Svoboda, Koláček, T. Urban – Pajer, Berka, Rouha.



HC Benátky nad Jizerou – SK Trhači Kadaň 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Rychlovský (Bukač, E. Čermák), 9. Wiencek (Jansa, E. Čermák), 10. Rychlovský (Faško-Rudáš, Dušek), 29. Čederle (Pabiška, Rychlovský) – 35. Bernat (S. Heffernan, Routa).

Rozhodčí: Bejček, Jechoutek – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 155. Střely na branku: 28:14.

Kadaň: Horák – Steinocher, Jáchym, Štochl, Zorko, Havlín, Kabelka, Ferbas – Routa, Berčík, Valujskij – Kordule, S. Heffernan, Bernat – Zabloudil, Čech, Mežnar – Bogdasarjan, Hradecký, Švec.