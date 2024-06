Poslední sezonu v krajské lize měli neskutečnou. Vyburcovali Kadaň k hokejovému šílenství a na finále krajské ligy do Bíliny přijeli kadaňští fanoušci autobusy. Vyhráli a pak čekali jak se k celé situaci postaví město. Dostali zelenou. Od nové sezony je Kadaň druholigová.

Hokejový Easter Cup v Kadani. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

„Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva byl schválen vyšší finanční příspěvek na chod A týmu, což nám umožňuje bojovat ve druhé lize,“ řekl na sociálních sítích hokejového týmu z Kadaně manažer A mužstva Jaroslav Kučera. Kadaň letos zažívala hokejový boom.

Kadaň, která v nedávné minulosti pamatuje ještě druhou nejvyšší soutěž, hrála letos krajskou ligu. A už tam výsledky Severočechů fanoušky namlsaly, když v sezoně ani jednou neprohrála a jediné škobrtnutí přišlo ve druhém finále v Bílině, kde se rozhodlo až v prodloužení pro Kadaň 4:3 a mistrovský pohár byl doma. „Ale měli jsme to pod kontrolou. Lidi si to neskutečně užili,“ popisoval manažer kadaňského A týmu Jaroslav Kučera.

To Kučera společně s parťákem Davidem Šrámkem zapálili hokejový doutnák u místních fanoušků. Poslali lístky do škol, školek, začali makat na PR, zdravě zbláznili lidi na sociálních sítích, připravili zápasový program a výsledkem bylo, že v jednu chvíli mohl kadaňské návštěvy závidět i Jaromír Jágr na Kladně. „David Šrámek má s těmito věcmi zkušenosti a zbláznil i mne. Doslova mne to pohltilo a chytlo. Hokej byl tady roky mrtvý,“ poukázal Kučera. A hle, mělo to smysl. Na zdejší zimák se chystá třetí nejvyšší soutěž.