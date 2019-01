Chomutov – Již dnes přivítá KLH Chomutov na svém ledě krajského rivala z Ústí nad Labem. Sebevědomím ale rozhodně oplývat nemůže, v pondělním kole totiž nestačil na osmé Znojmo, prohrál 1:3 a pustil právě Ústí na vedoucí pozici.

Před brankou hostů nedostávali chomutovští hráči moc prostoru. | Foto: Zdeněk Špinka

Úvod utkání ještě vypadal na vyrovnanou partii, po brance hostujícího Havlíka byl ale na ledě již pouze jeden tým. A nebyl to ten favorizovaný, hosté si s domácím týmem dělali prakticky, co chtěli. „V první třetině, kde se ještě našlo pár pozitiv ve hře, jsme nedali tři tutové gólovky,“ hodnotil první dvacetiminutovku domácí trenér Milan Kašpárek.



Ani přestávka ale Severočechům neprospěla a ve druhé části opět pokračovala nadvláda Znojma. Když ve 26. minutě zvyšoval hostující Jarůšek na 0:2, chomutovským fanouškům došla trpělivost. „Hoši, děkujem,“ znělo na konci třetiny ironicky z domácího kotle a na ledě se objevily i první odpadky.“ Ani to Chomutov k většímu nasazení nepřimělo, v poslední části sice snížil nejaktivnější chomutovský hráč Petr Jíra, to však bylo ze strany modrobílých vše.



Tečku za skóre udělali hosté do opuštěného pracoviště dobře chytajícího Miroslava Hanuljaka – 1:3. „Zápas se mi hodnotí složitě, ty poslední zápasy se podobají jeden druhému jako vejce vejci. Znojmo přijelo s mladým týmem a jednoznačně nás bruslařsky převyšovalo,“ uzavřel debatu o utkání domácí trenér.



Jak skončí derby?

Jak již bylo uvedeno výše, dnes v 17:30 zavítá na chomutovský zimní stadion ústecký Slovan. Ten má nyní před Chomutovem náskok dvou bodů. Jestliže tedy domácí nebudou chtít, aby ústečtí odskočili na větší rozdíl, musí bezpodmínečně vyhrát. Všechny trumfy ale mají zatím v rukách právě hosté. Ti se nejspíš definitivně zvedli ze své remízové krize a v posledních čtyřech utkáních naplno bodovali, ve všech střetnutích navíc vstřelili minimálně čtyři branky.



Naproti tomu Chomutov po dvou výhrách za tři body vybojoval první příčku po základní části až v nájezdech proti Hradci Králové (4:3sn) a v pondělí totálně propadl se Znojmem. Na spadnutí je tedy chomutovský propadák, jak ale třetí regionální derby tradičních a nesmiřitelných rivalů dopadne se všichni přesvědčí až v dnešní podvečer.