Možná čekali lehčí cestu k bodům, ale Piráti se v derby s Kadaní natrápili. Žádný válec se na ledě posledního týmu Chance ligy nekonal a dělbu bodů musely po remíze 3:3 rozhodnout až penalty, ve kterých byli Piráti úspěšnější.

Kadaň (v bílém) v domácím derby s chomutovskými Piráty. | Foto: Roman Dušek

„Myslím, že to bylo klasické derby. Kadaň po dvou vysokých porážkách musela něco změnit a velice dobře bránila. Z naší strany byla chyba v neproměněných šancích a pak utkání vypadá tak, jak vypadá. Byly to nervy až do poslední minuty. Nakonec rozhodly samostatné nájezdy, za což jsme rádi. Kdybychom proměnili šance, které jsme měli, tak bychom jednoznačně vyhráli. Beru to jako ztrátu bodu,“ řekl pro klubový web trenér Chomutova Martin Štrba.