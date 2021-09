SK Trhači Kadaň: A. Horák (Gerstner) – M. Jáchym (C), Štochl (A), Zorko (A), O. Havlín, Kuboš, Hradecký – Kordule, Berčík, Routa – Bernat, S. Heffernan, M. Zabloudil – K. Heffernan, D. Čech, Z. Zabloudil – L. Koblížek, Švec, Konášek.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Sklíba) – Jebavý (A), Ticháček, Výtisk (C), J. Holý (A), Pinkas, Kottek, Černohorský – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, Kracík, M. Kadlec – Urban, Koláček, Konečný – Chlubna, Berka, Pajer.

Litoměřičtí Kališníci vstoupili do nové sezony parádně. Sbírají body jako na běžícím pásu a tak bylo jasné, kdo bude v severočeském derby mezi domácími Litoměřicemi a Kadaní favoritem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.