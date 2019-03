„Splnil se mi sen. Bylo to vlastně ještě lepší, než jsem vůbec očekával. Celý zápas byl famózní, hlavně atmosféra byla neskutečná. Já čekal tak tisíc lidí. To, že jich přijde přes tři tisíce, jsem jen doufal, ale nevěřil tomu,“ koulel očima teprve 18letý David Jindra, který za stavu 0:2 odstartoval parádní obrat chemiků. „Dan mi to dal parádně před prázdnou bránu, puk mi přihrál jako na zlatém podnose. Já už to jen doklepl. Ani jsem nestačil gól slavit. Než jsem si uvědomil, co se stalo, tak se na mě vrhli spoluhráči, bylo to skvělé,“ líčil šťastný hokejista.



Jeho kamarád a spoluhráč Dan Bartoš skóroval o chvíli později, když brankáře Lukeše mazácky překonal střelou mezi betony. „David mi to dal nádherně do brejku a já už věděl, že to pošlu brankáři mezi nohy,“ popsal kapitán litvínovské juniorky svou premiérovou trefu v áčku Vervy.



Ouřada s Chlánem na druhé straně kluziště vyšli naprázdno, v předchozích duelech ale i oni poznali slastné pocity z první trefy mezi elitou; Chlán se radoval v Pardubicích, Ouřada rozhodl nájezdy v duelu s Karlovými Vary. „Psalo mi hodně lidí na telefon gratulace. Musel jsem si v autobuse půjčovat od kluků powerbanku, abych všechno vyřídil, ale chtěl jsem všem odepsat. Ozvali se mi i kluci, se kterými jsem hrál v páté nebo šesté třídě v Teplicích, kde jsem začínal. A trenéři, kteří mě dříve trénovali,“ přibližuje Chlán, co se dělo po jeho gólovém zápisu do extraligové kroniky.



„Já byl rád, že ta premiéra byla v zápase, kdy se vyhrálo, to je vždy lepší. A samozřejmě mě těšilo, že jsem ten zápas mohl rozhodnout,“ měl i Ouřada díky své brance důvod k úsměvu.



Jak teplickým ledem odkojení mladíci uvnitř prožívali své premiéry? „Nemohl jsem ráno dospat, vstal jsem už v sedm a pak se už jen těšil,“ přiznal Jindra. „Vůbec jsem nemohl spát,“ přidal se Bartoš. To Ouřada byl v pohodě. „Necítil jsem nervozitu, bral jsem to jako normální zápas,“ řekl.



Všichni své premiéry mezi dospělými berou jako parádní motivaci do další sezony. „Hodně mě to nadchlo a samozřejmě i motivovalo, to stoprocentně. Budu na sobě ještě víc makat,“ slíbil David Jindra. „V Litvínově mladí kluci šancí dostávají, vidíme to na Myšákovi, Svobodovi. Všem nám to dalo motivaci do další sezony,“ potvrdil Bartoš.