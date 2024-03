V nejkratším možném čase si vystřelili Piráti z Chomutova postup do čtvrtfinále play off druhé hokejové ligy. Ve třech zápasech přetlačili pražskou Kobru. O postupu Piráti rozhodli v sobotu na domácím ledu, kdy před dvěma tisícovkami diváků přejeli Pražany 4:0.

Piráti postoupili před domácími fanoušky do čtvrtfinále play off. | Foto: Piráti Chomutov

Série vyloženě sedla chomutovskému brankáři Martinu Altrichterovi, který podruhé slavil v zápasech s Kobrou vychytanou nulu. Střelecky se na postupu podílel nejlepší forvard domácích Eret, který dal dva góly a pro trefě přidali Hübl a Chrpa.

„Třetí zápas a já bych řekl, že třetí úplně stejný. Těžké utkání. V první třetině jsme dali dva góly, které nás trošku uklidnily, ale ve druhé jsme přestali hrát náš hokej a zbytečně jsme vymýšleli. Dostali jsme tím Kobru do hry a je štěstí, že nás podržel brankář, který odchytal skvělý zápas. Ve třetí třetině už jsme si to pohlídali, zjednodušili hru a zaplať pánbůh jsme to urvali,“ těšilo chomutovského trenéra Petra Martínka.

„Nás stálo hodně sil už předkolo, které jsme hráli s Mostem, to už bylo prakticky play-off. Myslím, že série s Chomutovem byla hodně vyrovnaná. Piráti mají kvalitní mančaft. Nám chybí tři hráči, možná kdyby tu byli, tak to bude ještě jiné. Neměli jsme v rozhodujících chvílích tolik štěstí, měli jsme vyhrát speciálně u nás v tom druhém zápase, kdy jsme byli ve třetí třetině lepší a rozhodovalo prodloužení kdo s koho. Ale takový už je hokej, jsou potřeba kvalitní hráči a kvalitní rozhodčí. Ještě bych chtěl popřát Chomutovu do dalších bojů, aby se dostal co nejdále,“ řekl hostující kouč Miloslav Šeba.