„Směrem dozadu jsme se snažili být zodpovědnější. Nechtěli jsme, aby se opakovalo to, co s Roudnicí v posledním kole základní části. To byl pro nás takový varovný prst. Takže jsme si říkali, že musíme stoprocentně makat dozadu a vpředu tam snad něco padne. Čtrnáct branek? Věděli jsme, že už jde o play off, že tady jde o to, na čem jsme tady poslední měsíce pracovali a tím je postup do druhé ligy,“ vyprávěl pro klubovou televizi Josef Rindoš, autor čtyř branek a dvou asistencí.

Pirátům na Kadaň vlastně stačili první dvě třetiny, kdy první vyhráli 5:0 a druhou 7:0. Kadaň se třikrát prosadila až v poslední periodě. Ve druhé třetině navíc chtěl dát zápasu jiný řád, kdy došlo i na pěsti, ale domácí to nevykolejilo.

FOTO: Piráti nastartovali play off kanonádou i boxerskou vložkou

„Že přišla bitka? Soupeř se snažil něco změnit, rozhodit nás. Nevím, co k tomu úplně říct, ale zřejmě se nás snažili rozhodit, což se jim moc nepovedlo,“ těšilo nakonec čtyřiadvacetiletého Rindoše.

A jak hodnotil svůj střelecký počin?

„Věděli jsme, že už jde o play off, že tady jde o to, na čem jsme tady poslední měsíce pracovali a tím je postup do druhé ligy. Chtěli jsme zápas prostě za každou cenu zvládnout. Že mi zápas sedl? Ráno jsem tedy na sobě nic nepozoroval, ale naštěstí mi tam něco spadlo, takže jsem za to rád. Čtyřikrát se trefit to se mi asi nikdy nepovedlo, možná někde v žácích, tedy ve druhé nebo třetí třídě. Jinak si opravdu nevzpomínám, že jindy by se mi to povedlo. Teď budeme čekat na další zápas play off týden, ale jak se to hraje takhle celý rok, tak už mi to ani zvláštní nepřijde. Něco potrénujeme a pojedeme do Kadaně zase vyhrát,“ plánuje šikovný forvard.