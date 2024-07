To, co si všichni litvínovští fanoušci hokeje přáli, se jim splnilo. Čerstvý mistr světa a velká osobnost hokejové extraligy Ondřej Kaše prodloužila smlouvu v Litvínově. Ve žlutočerném dresu přidá rodák z Kadaně další sezonu.

„Byl jsem až trochu překvapený, že nabídek bylo tolik. Rodinné důvody a celkový pohled na věc mě však utvrdily v tom, že zůstanu v Česku. Tím pádem byl jedinou volbou Litvínov,“ říká pro klubový web HC Verva Litvínov Ondřej Kaše.

„Původně jsme chtěli podepsat smlouvu do konce, ale Ondra se svým agentem chtěli zkusit trh s volnými hráči. Další osud své kariéry měl tak ve svých rukách. Dlouho jsme měli dohodu, ale čekali jsme. Ondra je hráčem, který svými výkony nastavuje laťku vysoko nejen pro sebe, ale dokáže s sebou strhnout celý tým. Jsme moc rádi, že se rozhodl pro nás, a věříme, že navážeme na loňskou sezónu, kdy byl rozdílovým hráčem a jedním z lídrů v kabině,“ přidal generální ředitel severočeského klubu Pavel Hynek.

„Jsme moc rádi, že se Ondra rozhodl pokračovat v Litvínově. Nikdo by mu neměl za zlé, kdyby se rozhodl jinak. Jeho podpis je velkou nadějí v to, že nás čeká úspěšná sezóna, a všichni pro to uděláme maximum,“ dodává sportovní manažer Tomáš Vrábel. „Ondra do klubu bezesporu přinesl, i přes zdravotní limity, strašně moc po všech stránkách. Je opravdu vynikající, že s klubem Ondra spojí další sezónu,“ zakončuje hlavní trenér A-týmu Karel Mlejnek.