Nic pro slabá srdce. Chomutovští Piráti v prvním domácím zápase v Maxa lize, kam v minulé sezoně postoupili z druhé ligy, servírovali fanouškům pořádné drama. Zápas se nesl v retro stylu, protože Severočeši v něm vzpomínali na rok 1997, kdy tehdy první ligu hráli. Tenkrát to bylo na základě koupené licence, letos po náročné a postupové sezoně ve druhé lize.

Piráti tak vyjeli do zápasu i v trikotech, které právě před 27 lety ve druhé nejvyšší soutěži měli. Speciální to bylo pro kapitána Viktora Hübla, který v roce 1997 jako mladý zelenáč rozbíhal kariéru. Dnes Hübl, jako extraligový rekordman a nejzkušenější Pirát, ve stejném dresu svou bohatou hokejovou pouť pomalu končí. V zápase byl opět vidět, připsal si totiž dvě gólové asistence, stejně jako Dominik Sklenář. Dva kanadské body si zapsalo i jeho hokejové dvojče František Lukeš – za gól a asistenci.

S Piráty to dvě třetiny vypadalo bledě. Prohrávali 0:3, když těsně před koncem druhé periody snížil na rozdíl dvou branek Jiří Fronk.

Chomutovští hokejisté s fanoušky slaví dvoubodové vítězství. | Video: Deník/Václav Veverka

Před třetí třetinou hlasitý domácí kotel vytáhl velký transparent s mottem: Kdo bojuje, může prohrát. Kdo nebojuje, už prohrál. A začaly se dít věci. Už zmíněný šikula Lukeš ve 46. minutě dostal Piráty na dostřel jediné branky a v 50. minutě Martin Tůma srovnal. Tůma si pak svou druhou trefu schoval ještě do prodloužení, kde rozhodl o dvou bodech a svém statutu hrdiny zápasu. Tenhle mač zkrátka bavil a 2 083 diváků si ho muselo užít.

„V první třetině jsme byli takoví zakřiknutí, moc nám to nešlo, puky nám odskakovaly a utíkaly, nehráli jsme moc dobře. Pak jsme udělali dvě zbytečné chyby a oni toho využili. Myslím si, že rozhodující okamžik zápasu byl náš gól na 1:3, pak byla vidět síla našeho týmu. Ve třetí třetině jsme pak hráli výborný hokej, využili jsme šance, které jsme měli. Proti takovýmto týmům se hraje dost špatně, mají výborně postavené střední pásmo, výborně brání, mají to zažité, ale výborně jsme to zvládli,“ těšilo chomutovského trenéra Petra Martínka.

„V prodloužení jsme měli velkou šanci, ale soupeř nás potrestal za to, že jsme ji nevyužili. Takže gratulujeme domácím ke slavnostnímu dni a výhře. A hlavně bych chtěl ještě poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit,“ řekl hostující kouč David Dolníček.