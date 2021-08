/FOTOGALERIE/ V klasické hokejové sezoně se potkat nemohou, ale v přípravě to jde. Druholigoví Mostečtí lvi si vyšlápli na domácím ledě na Kadaň, která hraje druhou nejvyšší soutěž Chance ligu. Mostečané souseda porazili těsně 4:3.

Most (v bílém) si doma těsně poradil s Kadaní. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

O všem rozhodla už první třetina, kterou Most začal jako uragán a už po dvanácti minutách vedl pohodlně 3:0. Hosté se poprvé prosadili přesně v polovině zápasu díky Mattsonovi. Do tříbrankového vedení, ale vrátil Most na konci druhé třetiny Drašar. Trhači z Kadaně dramatizovali přípravný duel v poslední periodě, kdy se dvěma slepenými góly Korduleho dotáhli nadostřel. Jenže remízu už nad domácím lapačem Hosnedlem vystřelit nedokázali.