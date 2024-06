Skvělá zpráva pro fanoušky chomutovských Pirátů! Zkušený pětačtyřicetiletý veterán a kapitán Viktor Hübl přidá v pirátském dresu ještě sezonu. S ním i jeho hokejové dvojče František Lukeš.

Chomutovské oslavy na ledě v Havířově. | Video: Piráti Chomutov

„Pro nás jde samozřejmě o výbornou zprávu, protože oba dva pořád mají na to, aby v první lize hráli pro náš tým důležitou roli,“ raduje se trenér a sportovní manažer Pirátů Martin Pešout. „Jsme rádi, že nemusíme hledat náhradní řešení a všichni klíčoví hráči z postupové sezóny u nás pokračují včetně dvou velkých osobností, které řídí kabinu a jsou pro nás trenéry velkou pomocí,“ dodává kouč.

„Už jsem moc nepočítal, že ještě sezónu přidám. Ale sezóna se povedla, splnili jsme cíl a já jsem po oslavách zjistil, že zase tak unavený a domlácený nejsem. Nějaký čas na rozmyšlenu jsem si vzal, abych si hlavu nastavil tak, že do sezóny půjdu s tím, že ji odehraju celou, pokud to zdraví dovolí,“ odmítá Viktor Hübl, že by některé delší výjezdy vynechával.

„Postoupili jsme hodně pozdě a trh byl v tu dobu už vlastně rozebraný, i proto mi Jirka Sochor hned nabídl, abych ještě pokračoval na ledě. Jak už jsem říkal, nepočítal jsem, že budu ještě hrát, ale nakonec jsem po zvážení všeho řekl, že pomůžu i v první lize,“ uzavírá hokejový sympaťák, který před devíti lety získal historický extraligový titul se sousedním Litvínovem.