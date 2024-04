/ROZHOVOR/ Smůla se něj lepí stylem, že jiný by to už dávno zabalil. Brankář Michael Petrásek ne. Loni mu doktoři diagnostikovali Bechtěrevovu nemoc, která postihuje páteřní obratle a dvaatřicetiletý sportovec trpět silnými bolestmi zad. Pomohla mu bioléčba a bojovník Petrásek se vrátil k hokeji, který už ze svého života pomalu mazal. Pomohli mu v Děčíně, kde dostal prostor a zaujal natolik, že po něm sáhl ambiciózní Chomutov. Tam si bohužel Petrásek skoro nestihl ani vybalit a skolila ho borelióza, zřejmě z klíštěte. Doktoři už mu nedávali šanci se v sezoně vrátit. On se ale vrátil. Ve čtvrtém zápase finále play off s Havířovem střídal v závěru zraněného gólmana Běhulu.

Neříkáte si už: Já jsem smolař. Bechtěrevova nemoc a teď borelióza? Ten život mne fackuje.

Ze začátku to bylo strašidelné pro mě. Nevěděl jsem, co to je. Člověk přijde do Chomutova s nějakými ambicemi, tým si mne vybral, abych jim pomohl a já tady odchytal dva zápasy a šel jsem na marodku. V tom to bylo špatné, ale musím říct, že kluci mě podrželi. Psali mi do nemocnice – vrať se alespoň na semifinále a podobně. Jsem rád, že jsem zpátky. Snažím se to brát tak, že někteří lidé jsou na tom ještě hůř a že to stále není nic, co by se nedalo řešit. Bohužel to zdraví mám asi nějaké chatrnější, ale pořád si myslím, že jsou jiní, co jsou na tom hůř.

Jak jste zjistil, že jde o boreliózu?

Stále mi otékalo koleno, měl jsem asi sedm punkcí a stále se nevědělo, co to je. Bál jsem se, zda jsem si něco neudělal nebo tak podobně. Poslali to tedy na rozbor a zjistili, že mám boreliózu od klíštěte asi nejspíše. Dostal jsem na 14 dní antibiotika v tabletách, že to bude dobré. Ale koleno mi stále otékalo dál a dál a k tomu se přidaly horečky. Nechali si mě pak ve špitále, kde jsem měsíc ležel na antibiotikách. Týden jsem měl horečky, ty pak ustoupily, protože jsem dvakrát denně dostával nitrožilně antibiotika. Ustoupilo to, ale koleno bohužel trvalo dlouho než se to vrátilo do normálu.

Do Chomutova přišel Petrásek z Děčína.Zdroj: HC Děčín

Vy jste s Bechtěrevovou nemocí ukončil kariéru, ale dokázal jste se vrátit. Jak se cítíte po návratu?

Musím říct, že výborně. Tam šlo o to, že stavy, kdy jsem se nemohl pohnout a tak, tak to bylo strašidelné. Člověk samozřejmě má pak nějaké depresivní myšlenky, co bude a podobně. Pak mi ale schválili bioléčbu, která mi snad do 14 dnů zabrala a najednou jsem byl bez bolesti. Záněty byly potlačované, bolest je pryč. Píchám si jednou denně injekce a musím zaťukat (ťuká si na zuby) všechno je v pořádku. Je to nevyléčitelné, celoživotní boj, ale bioléčba pomohá, blokuje buňky, nebo tvorbu zánětů, nebo nevím, jaký je její systém, abych tady nekecal. Ale ráno vstávám úplně normálně.

Mohla borelióza souviset i s tímto?

Řekli mi, že ne. Řešil jsem to se svojí doktorkou revmatoložkou, za kterou jezdím každé tři měsíce na kontrolu. Bylo to vyloženě tou boreliózou, protože výsledky mi vycházely v pořádku.

A jak se cítíte od začátku sezony po tom velkém návratu po Bechtěrevově nemoci?

Já se domluvil v Děčíně, že bychom vyzkoušeli, zda to tělo zvládne zátěž. Do toho jsem musel jít i do práce a ve finále jsem toho měl nakonec asi dvakrát tolik, protože tréninky stejně musí člověk absolvovat, abych na nějaké úrovni ještě mohl chytat, protože i druhá liga není sranda. Takže jsem šel na osmičku do práce a pak na trénink. Měl jsem toho plné zuby. Pak mě nakontaktoval Chomutov, který měl o mě velký zájem. Řekl jsem si, proč ne. Jsem zdravý, tak proč do toho nejít. Musel jsem skončit v práci, protože tady v Chomutově se trénuje dopoledne.

Brankář Michael Petrásek myslí s Chomutovem na postup do Chance ligy.Zdroj: Piráti Chomutov

Kde jste pracoval při angažmá v Děčíně?

Dělal jsem v pneuservisu u kamaráda Davida Tůmy v Děčíně, takže jsem přezouval auta. Musím říct, že práce mne bavila a spoustu věcí jsem se i naučil. I fyzicky mi to hodně dalo. Ono se to nezdá, ale osm hodin přezouvat auta, dneska je každé druhé auto SUV a to jsou skoro dvacítky kola, takže je to dřina jako pes. Fyzicky mi to hodně dalo pak i do hokeje. Tady v Chomutově si člověk odtrénuje, jde regenerovat, nebo trávit s rodinou čas. V Děčíně jsem ráno vstal, šel osm hodin tahat pneumatiky, pak na trénink a domů prakticky jen vyspat. Tělo bylo furt v pohybu.

A vaše výkony? Jste s nimi spokojený? Zda jsou třeba už na úrovni jako před tím Bechtěrevem?

Když to vezmu od začátku sezony, co jsem začal v Děčíně, tak nemůžu říct, že jsem na stejné úrovni. Za mě bych potřeboval více trénovat, ale tam po práci na to nebylo tolik energie. V tomhle to bylo trošku ubraný. Co jsem v Chomutově, tedy zpět v profesionálním režimu, tak se do toho samozřejmě dostávám více a mám čas i na regeneraci, což je u mne hodně důležité.

Co vás motivuje, že se dokážete takhle kousnout a nejen doktorům dokázat, že se prostě vrátíte?

Stále mě hokej baví, a člověk, asi čím více má problémů, tak tím více si váží, že může být na ledě a další věcí je, že jsem se cítil špatně, že tady vedení a tým s ambicemi si vybrali mě, abych jim pomohl a já z toho zase vypadl. To mě štvalo strašně a nechtěl jsem zdejší lidi prostě zklamat. Dokud bude držet zdraví, tak chci hrát jak to jen půjde.

Jak jste nasál chomutovskou atmosféru, kdy jde týmu o postup?

Naštěstí jsem se někdy kolem čtvrtfinále play off vrátil do tréninku, takže jsem s týmem začal žít a byl jsem rád, že jsem to vůbec stihl. Jdeme dál, musíme to udělat.

Šel jste teď do branky v play off. Berete to jako osobní zázrak?

Jako zázraku beru už jen to, že jsem vůbec vyběhl na led, protože už jsem tu sezonu zase odpískal. Řekli mi doktoři, že už to letos nevidí, že to koleno mne může zlobit i potom co mne pustili. Řekl jsem si, že to za každou cenu zkusím a uvidím. Všechno je naštěstí v pořádku.

V Chomutově jste tři brankáři, točíte se v play off všichni. Většinou má tým jasně danou jedničku. Jaký systém máte tady?

Máme nějaký systém daný, nechtěl bych ho úplně specifikovat. Je to taková naše interní věc a je to prostě dané jak to bude. Můžeme se třeba o tom pobavit po sérii (úsměv). Za mne to zvláštní je, ale oba brankáři (Altrichter a Běhula) chytají výborně a tak nebyl důvod to třeba jen hodit na jednoho, aby ten druhý třeba měsíc nechytal, když začalo play off. Nevidím v tom problém.

Máte smlouvu i na další sezonu v Chomutově?

Mám to postavené asi tak, že když postoupíme, tak mám smlouvu na další sezonu.

Jak vidíte play off a postup?

Padesát na padesát. Je to vyrovnané. Myslím si, že jsme hokejovější, ale Havířov nic nevzdá, jsou urputní. Dneska jsme jim výborně zachytal brankář. Bude to podle mne vyrovnané až do konce.