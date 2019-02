Jako první zahrozily Pardubice, ale Chomutov nezůstal pozadu. Byli to Piráti, kdo se jako první brzy radoval z gólu. Ten přišel už v páté minutě. Střelu Lukáše Blahy z levé strany stačil pardubický gólman Klouček pouze vyrazit a kotouč pohotově vrátil do branky Pavle Klhůfek. Piráty gól povzbudil a snažili se přidat další. Vytvořili si několik dalších šancí, ale podruhé rozjásat ochozy do konce třetiny už nedokázali.

Piráti zvyšují vedení

Do druhé tetiny vstoupili lépe Piráti, když ve 23. minutě rozjásal ochozy Adam Raška, který dopravil kotouč za záda pardubického gólmana. Radost domácích však byla předčasná, když rozhodčí pro prozkoumání videa gól neuznali, protože Raška kotouč dokopl do sítě nohou. Piráti se ale nenechali neuznaným gólem rozhodit a dál byli aktivnější. Hned vzápětí mněli početní výhodu při vyloučení Oscar Eklunda, ale gól nedali. V polovině utkání musel na trestnou lavici pardubický Jan Zdráhala a po chvilce následovalo vyloučení na obou stranách a Piráti hráli přesilovku čtyři na tři, ale opět bez brankového efektu. Nakonec ale branka padla. Ve 38. minutě ujel po levé straně Marek Tomica, který poslal kotouč těsně před brankou na najíždějícího Adama Rašku a ten doklepl skákající puk do sítě. Třetina se dohrála při přesilovce Pardubic, ale skóre se už neměnilo.

Třetí gól Pirátů

Třetí třetinu zahájili Piráti aktivně, ale jejich útočnou snahu záhy přibrzdilo vyloučení Lukáše Kováře. Domácí ale oslabení zvládli a dál se tlačili před pardubickou branku. Jejich snaha byla zakrátko odměněna třetím gólem. Vladimíru Růžička přihrál na volného Lukáše Blahu a ten tvrdou střelou trefil horní roh pardubického gólmana. V polovině třetiny pak došlo k bitce, za kterou šel pykat na trestnou lavici Pirát Jakub Trefný a pardubický Rhett Holland. Skóre ale zůstalo beze změny. V závěru třetiny ještě měli hosté šanci vstřelit čestný úspěch, když si šel sednout na lavici hanby Stanislav Dietz, ale i tentokrát se Piráti ubránili. Zápas nakonec skončil třígólovým vítězstvím Pirátů.

Piráti Chomutov – HC Dynamo Pardubice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Klhůfek (Blaha), 38. Raška I (Tomica, Dietz), 47. Blaha (V. Růžička)

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Knot, Trefný, L. Kovář, Jank, Blaha, Dietz, D. Zeman – Marjamäki, V. Růžička (A), Sklenář – Klhůfek, Raška I, Tomica (C) – Duda, Vantuch, Koblasa – J. Havel, Gut, Chrpa.

HC Dynamo Pardubice: Klouček (Kacetl) – Eklund, Porseland, Mikuš, Holland, J. Zdráhal, Schaus – Rolinek (C), Mandát, L. Horký – Marosz, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Machala, Poulíček (A), Koffer – Dušek, Bubela, Hovorka – J. Kloz.



Rozhodčí: Horák, Svoboda – Brejcha, Jelínek. (16:05:32)

Ohlasy po utkání:

Lukáš Blaha, útočník Piráti Chomutov: Utkání hodnotím kladně, vyhráli jsme a máme tři body. Určitě mám dnes radost, dal jsem první gól v extralize, bezvadně mě tam našel Vladimír Růžička a to bylo rozhodující. Poznámka redakce: Pak se zezadu k hloučku novinářů přikradl nenápadně Radek Duda a vyklopil na hlavu Lukáše velký kýbl iontového nápoje s ledem. Ušetřeni vodní lázně tak nezůstali ani někteří novináři.

Vladimír Růžička, útočník Piráti Chomutov: Vyhráli jsme za tři body a dotáhli se na Karlovy Vary, takže je to dobré. Důležité bylo, že jsme nedostali gól, protože pak by to bylo asi ještě krušné. Výborně nám zachytal Justin a to bylo rozhodující. Pardubice to tady určitěji neodklouzali a my jsme tam také měli nějaká okna, na která si v příštím utkání musíme dát pozor.

Ladislav Lubina, trenér HC Dynamo Pardubice: Byli jsme si vědomi vážnosti dnešního utkání. Dá se říct, že pokud bychom tu dnes vyhráli, tak by jsme si mohli říct, že se můžeme ještě nadechnout a bojovat dál o lepší umístění v tabulce. Bohužel po tomhle utkání pro nás boj o lepší umístění zřejmě skončil. Představoval jsem si, že podáme trošku lepší výkon. Působili jsme na ledě jak vyklepané startky a pro mě to je obrovské zklamání.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: Myslím si, že zápas byl poměrně vyrovnaný. Nám výborně zachytal brankář a rozhodli góly, které se nám podařilo dát. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli a ještě budeme bojovat.