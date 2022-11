„Čtyřgólový zápas jsem nikdy nezažil. Možná tak ve třetí třídě na malém hřišti,“ usmíval se v klubové televizi hrdina večera a derby Stanislav Vrhel. Pak ze sebe vysypal recept na úspěch. „Vůbec jsem netušil, že by mohl přijít až takhle gólový zápas. Dvě hodiny ráno jsem měl v Sokolově led, posilovnu, do Chomutova jsem cestoval vlakem, k obědu jsem měl kynuté knedlíky s ovocem, takže nic tomu nenahrávalo. Teď z toho asi budu muset udělat rituál,“ chechtal se Vrhel, který v zápase poprvé skóroval už v šesté minutě. Vidělo to téměř dva tisíce diváků.

„Ale celé je to spíše o tom, že jsem byl uvolněný, šel jsem do zápasu s čistou hlavou, prostě si užít hokej. Poslední roky jsem se tím spíše stresoval, dával si vysoké nároky a poslední dobou si to snažím hlavně užívat,“ přidal mladý bombarďák už ve vážném duchu. Jeho devizou byla práce v předbrankovém prostoru, tam Chomutov Most dokázal zaskočit.

„Most hrál celkem dobře, ale před brankou nebyl dostatečně důrazný a my si tam dokázali najít puky. Před brankou jsou ty dolary, jak se říká. Tam musíme my být a myslím, že je to i recept do dalších zápasů,“ přidává svůj pohled na hru, která sice bolí, ale nese ovoce. Piráti jsou po patnácti odehraných duelech ve druhé lize na čtvrtém místě s 31 body.

