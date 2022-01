Tady už je zřejmě rozhodnuto! Chomutovští Piráti si v nejnižší hokejové soutěži krajské lize, plní sen o postupu do druhé hokejové ligy. V minulé nekompletní sezoně se jim postup od stolu nepodařil. Piráty to nezlomilo, naopak! Tým šlape, bourá soupeře jak bowlingová koule kuželky a bez porážky mašíruje za vysněnou metou!

„Druhá liga by byla super a také skvělá motivace. Dostat se do kádru áčka příští rok by byla opravdu paráda,“ říká mladíček Jan Vostiňák, který nedávno za první tým Chomutova debutoval. Právě nasazování místních mladíků a odchovanců klubu se líbí fanouškům. Na ně chodí, jim tleskají po stovkách. Což je v nejnižší hokejové soutěži opravdu unikum.

„Na kraj je tu návštěvnost i atmosféra parádní. Fandění tu bylo vždycky dobrý. Jsme patrioti, to je důležitý. Hrajou teď za nás naši kluci, řada z nás je zná už z mládí, někteří jsou sousedi. Ale i v extralize k nám měli hráči blízko, třeba Vondrka byl úplně super, navíc i tehdy tu bylo pár místních,“ říká jedna ze skalních fanynek Pirátů s přezdívkou Fáfa, která vyráží za týmem i na venkovní zápasy, kam klub vypravuje autobus.

V Chomutově se všechno sešlo. Dá se mluvit o hokejovém puzzle, které do sebe zapadlo. Za týmem stojí stovky fanoušků. Než přišla covidová opatření, tak na domácí zápas dorazilo i sedmnáct stovek příznivců. Co by za to některé týmy v Chance lize daly. Do toho klub na své příznivce hodně myslí, před koncem roku jim nadělil třeba publikaci 75 let chomutovského hokeje, která mapuje historii klubu. Když si k tomu připočtete útulnou ROCKNET arénu, tak vyšší soutěž by Chomutovu jednoduše slušela.

Funguje i chemie v družstvu. Když je třeba, hráči se umí navléct i do nezvyklých rolí, jako když naposledy útočník Jakub Jaroš nastoupil na beku. I tam se dokázal gólově prosadit. Obětoval se pro tým, nebrblal, makal dozadu.

„Úplně nezvyklé to nebylo, protože dříve v mládežnických kategoriích jsem na beku hrával. Býval jsem využíván jako univerzální hráč, když byl potřeba záskok. Stejná situace byla v krajských výběrech, kde jsem byl nasazován do obrany. Bylo to ovšem po delší době, musel jsem si to lehce oprášit,“ v dobrém rozmaru Jaroš vyprávěl pro klubový web. „Když bude potřeba, tak nemám žádný problém naskočit tam znovu. Pokud bude trenér potřebovat, tak jsem otevřen všem možnostem,“ dodal Jaroš, kterého stejně jako spoluhráče hřeje pohled na tabulku. Piráti jsou po čtrnácti duelech bez porážky a se ziskem 42 bodů s přehledem vedou soutěž. Druhé Louny na ně koukají s osmnáctibodovým odstupem. Tady už jsou kontury postupu jasné. Splní si Piráti konečně svůj sen?

Dohrávky s Lovosicemi do konce základní části

Stejně jako na konci listopadu i nyní v úvodu nového kalendářního roku se Piráti s Lovosicemi nestřetli. V obou případech požádal o odložení duelu soupeř a chomutovský klub mu vyhověl. Během prvního lednového týdne však STK krajské ligy oddíly informovala o nutnosti dohrát všechna odložená utkání do 6. února, což je datum konce základní části.

„Pokud by se oba zápasy s Lovosicemi nedohrály, zvítězili bychom kontumačně, neboť o přeložení žádal v obou případech soupeř,“ vysvětlil Libor Kult, tiskový mluvčí klubu. „Samozřejmě bychom nejraději utkání odehráli, ale situaci v kádru Lovosic nemáme šanci ovlivnit, takže musíme čekat na případné návrhy soupeře. Pokud přijde žádost o sehrání duelu v náhradním termínu, rozhodně ji nebudeme nijak blokovat,“ doplňuje mluvčí Pirátů.