Další obrovská tragická událost zasáhla český hokej. A opět se jedná o smrt ústeckého rodáka. Necelý rok po úmrtí dvacetiletého Ondřeje Buchtely, který měl nádor na srdci, zemřel ve věku 32 let bývalý reprezentant Marek Trončinský.

„Je to strašný, byli to mladí lidi, kteří nemají zemřít v takovém věku. Lidský život je drahý,“ hlesl Jan Čaloun, kamarád Trončinského a sportovní jednatel ústeckého Slovanu, kde obránce s hokejovou kariérou začínal. „Upřímnou soustrast rodině za celý klub Slovan Ústí.“

Olympijský vítěz a ústecký rodák se z náhlé smrti Trončinského těžko vzpamatovává. „Hodně mě to zasáhlo. Dobře jsme se znali. Je to smutný, hrozný…“

Pokaždé, když si Trončinský hledal před sezonou angažmá, trénoval doma v Ústí. I loni se připravoval se Slovanem, než si našel štaci v rumunském týmu Gyergyói.

„Vždycky jsme mu vyhověli, když tady potřeboval trénovat,“ přikývl Čaloun. „Je to necelý měsíc, co mi volal, že by se chtěl zúčastnit jako trenér soustředění mládeže. Kvitoval jsem to, ale bohužel to dopadlo takhle.“

Sympatický obránce se bavil hokejem a život si užíval i mimo led. A právě problémy s životosprávou mají být důvodem jeho brzkého skonání. Příčina úmrtí je zatím neznámá.

„Detaily úmrtí nevím, zatím nikdo nic neví,“ pokrčil rameny Čaloun. „Marek byl o generaci za mnou, úplně detailně jsem ho nepoznal. Ale co jsem slyšel, byl to kluk, který si užíval život. Žil bohémský život.“

V neděli ráno zasáhla celé hokejové prostředí smutná zpráva. Ve věku 32 let zemřel bývalý litvínovský obránce Marek Trončinský ? Za celý klub vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a přátelům. pic.twitter.com/8dgUv19vU8 — HC VERVA Litvínov (@hcverva) May 23, 2021

Bývalý zadák Litvínova či Liberce, který si zahrál i v KHL, byl v každé kabině oblíbeným parťákem. Čaloun na něj bude vzpomínat jako na usměvavého pohodáře.

„Marek byl pohodář i na ledě. Rád jsem se na něj koukal. Někdy si dovolil velké věci, třeba kličku před vlastní bránou. Na modré čáře byl drzý. Vždycky, když jsem ho potkal, tak se usmíval. Pořád vidím ten jeho úsměv… Byl to usměvavý kluk.“

Marek Trončinský



- Ústecký rodák zemřel ve věku 32 let. Příčina úmrtí hráče s divokou pověstí je zatím neznámá, podle spekulací v ní sehrály roli drogy.

- V minulosti strávil dvě sezony v KHL, kde hrál za Chanty-Mansijsk a Slovan Bratislava. Většinu kariéry ale odehrál doma. Mezi českou elitou působil v Litvínově, Kladně, Liberci, Třinci, Mladé Boleslavi a Pardubicích. Na startu sezony 2019/20 působil v Litvínově.

- V uplynulém ročníku hájil barvy rumunského týmu Gyergyói.