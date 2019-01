Chomutov /ROZHOVOR/ – Ve 35 kole Tipsport extraligy doma Piráti Chomutov hostili v charitativním utkání pro místní nemocnici Bruslařský klub Mladou Boleslav. Zápas sice prohráli 3:5, ale už potřetí za sebou tak podpořili dobrou věc.

Obránce Stanislav Dietz Piráti Chomutov. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

„Takové akce se mi líbí. Myslím si, že je to dobrá věc, nechal se slyšet po utkání obránce Pirátů Stanislav Dietz.

V utkání s Boleslaví jste neměli ani jednoho vyloučeného hráče, dávali jste si na to pozor?

V minulosti jsme už kvůli vyloučením prohráli několik zápasů, tak jsme si řekli, že musíme hrát disciplinovaně. Snažíme se spíš kmitat nohama, než zbytečně faulovat, takže jsme se s nimi snažili držet krok a pokrývat si hráče. Tentokrát se nám nestalo, že bychom byli někde pozdě a tak se to obešlo bez faulů.

Měli jste dnes několik přesilovek, ale gól se vám dát nepodařilo. Čím to?

Boleslav dobře bránila a my jsme málo stříleli. Málo jsme se k nim dostávali. Když už jsme vystřelili, tak to bylo nepřesné, což se stalo i mě. Měli jsme alespoň dvě přesilovky využít a bylo by to jiné.

Ve třetí třetině jste ale měli navrch?

To ano, přehrávali jsme je a snažili se dohonit tu špatnou druhou třetinu, ale už jsme to nedohnali, bohužel.

„Boleslav dala několik šťastných gólů a díky nim vyhrála,“ řekl obránce Pirátů Bohumil Jank.

Mate pro to nějaké vysvětlení?

Nechci říkat, že nám dali vyloženě laciné góly, ale spíš šťastné. Nám to tam propadlo a to rozhodlo ten zápas. Oni se zatáhli, vyhazovali puky z obraného pásma do středního a to se pak těžko hraje.

Bude těžké tuhle prohru skousnout?

Jdeme, zápas od zápasu, soustředíme se na každý zápas, který přijde, a z toho se snažíme urvat body.

Líbili se vám dnešní dresy?

Líbili, já jsem rád, že se takové akce dějí. Nám není lhostejné, když jsou lidé nemocní a můžeme nějakým způsobem pomoc. Už jsem podobné akce zažil i v jiných klubech.