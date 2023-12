Dvě třetiny vyrovnaný zápas a v poslední periodě nevídaný chomutovský úder. Takový byl duel druhé hokejové ligy mezi předposledním Hronovem a favoritem z Chomutova. Severočeši v poslední třetině nasypali domácím neskutečných jedenáct branek.

Hronov - Piráti Chomutov a výhra hostů 13:2. | Foto: Zdeněk Šulc

V boxu by takový zápas přerušil vhozený ručník. V hokeji si to Hronov musel vypít do dna. Poslední třetina s Chomutovem byla z kategorie hrůzy. Nepomohlo střídání brankářů, domácí nedokázali Piráty zastavit. Snad jen mít bednu granátů, aby smrtící ofenzivu Chomutovanů otupili. Nestalo se a hosté si došli pro vysokou výhru 13:2.

Jak v Hronově padaly branky?

Branky a nahrávky: 9. T. Hynek, 15. Jass (Kopecký, Vaňkovský) – 6. Eret (Březák), 29. Stehlík (Záruba, Váchal), 41. Hübl, 41. J. Svoboda (Havel, Eret), 42. Eret (J. Svoboda), 44. Lukeš (T. Svoboda, Hübl), 45. Lukeš (Hübl), 48. Chrpa (Putz), 49. Eret (J. Svoboda), 50. Chrpa (Hübl, Lukeš), 54. Putz (Chrpa, Mála), 58. Záruba (J. Veselý, Chrpa), 59. Chrpa (Mála, Putz).

