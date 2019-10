Po společném jednání výboru zapsaného spolku a dosavadního výkonného ředitele Stanislava Mikšovice byla na základě vzájemné dohody ukončena smlouva a spolupráce s dosavadním výkonným ředitelem Stanislavem Mikšovicem. Severočeský klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Stanislav Mikšovic. | Foto: www.piratichomutov.cz

„V řádu dnů bude zvolen nový statutární zástupce akciové společnosti. O všech krocích budeme i nadále fanoušky chomutovského hokeje informovat. I když se jedná o zásadní změnu, nikdo se nemusí obávat, že by byl jakkoliv ohrožen chod klubu. Hokej v Chomutově dál normálně běží. A-tým odjíždí bojovat o body do tabulky Chance ligy do Přerova a my se i nadále těšíme na fanoušky při domácích utkáních,“ uvádí sedmičlenný výbor zapsaného spolku, jenž vlastní většinu akcií společnosti provozující seniorský hokej.