Zatímco před týdnem spolu oba celky v Mostě uzavíraly základní část a Piráti slavili po vyrovnaném zápase 2:1, tentokrát se střetly v Chomutově a tam Piráti před osmnácti stovkami diváků určili zápasu jasnější průběh, když ho ovládli 3:0, poté co se v každé třetině prosadili jednou.

Fanoušci si užili také boxerskou vložku, kdy se do sebe pustili domácí devatenáctiletý zadák Štěpán Němec a o devět let starší Mostecký Lev Martin Mical. Na body by zřejmě vyhrál druhý jmenovaný. Jedním z důvodů mohl být i fakt, že chomutovský odchovanec přiznal po závěrečné siréně, že se jednalo o jeho de facto první bitku v kariéře. Navíc líčil, že se hned od začátku ocitl v nevýhodném postavení, které mu znemožnilo větší aktivitu.

„Těžké utkání, protože soupeř organizovaně bránil a vyrážel do rychlých protiútoků, což nám dělalo starosti. Na druhou stranu neproměnili jsme další šance a střely z dobré vzdálenosti, kterých bylo dost. Jejich gólman zachytal hodně dobře, podržel je, a tak jsme se museli bát o výsledek až do konce,“ řekl chomutovský kouč Kamil Koláček.

