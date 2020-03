Je tedy jasné, že play-off A-tým Pirátů nečeká a v příští sezóně budou mimo jiné bojovat i s Kladnem, které sestoupilo z Tipsport extraligy, kde Rytíře vystřídá českobudějovický Motor, na jehož postupu se podle svazového prohlášení shodlo sedm z deseti klubů, které měly hrát play-off.

„Chystali jsme pro fanoušky speciální kampaň na play-off, ale zdraví nás všech je v tuto chvíli přednější. S ohledem na vývoj situace s koronavirem plně podporujeme rozhodnutí výkonného výboru,“ říká Marcela Mošnová Dušková.

„Fanoušky, kteří si zakoupili vstupenky na čtvrtfinále nebo si stihli prodloužit permanentní vstupenku, chceme požádat, aby nás kontaktovali na e-mail ticketing zavináč piratichomutov tečka cz, abychom se domluvili na způsobu vrácení peněz. Zároveň bych touto cestou chtěla právě našim fanouškům i partnerům poděkovat za přízeň v této sezóně, která pro nás pro všechny nebyla jednoduchá, ale nakonec dopadla s ohledem na všechny okolnosti možná až nad očekávání dobře,“ doplňuje obchodní a marketingová manažerka klubu.

S okamžitou platností končí rovněž mládežnické soutěže od juniorů až po žáky, což se dotýká pirátského dorostu a všech týmů od deváté třídy níže. „S ohledem na rozhodnutí výkonného výboru ČSLH a rovněž při vědomí současné situace nechceme nic riskovat. Proto klub s platností od 12. března ruší všechny tréninkové jednotky a to až do odvolání. Pokud to situace dovolí, sejdou se družstva znovu na start letní přípravy. Pokud to možné nebude, budeme reagovat na vývoj v celé republice operativně,“ prozrazuje provozní manažer klubu Martin Pašek.

Libor Kult