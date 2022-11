Po první třetiny hosté pohodlně vedli 2:0. Jenže v prostředním dějství domácí Králové duel třemi góly otočili. Piráti se naštěstí dokázali vrátit do hry v poslední periodě, kdy srovnali stav a poslali duel do prodloužení. Tam se štěstí přiklonilo na domácí stranu a Písek bral bonusový bod. „Začali jsme dobře, ale bohužel hrála jen jedna lajna, což je v téhle soutěži málo. Ostatní se nebyly schopné přidat a nemůžeme spoléhat, že nám zápas vyhraje jedna lajna, když jí další nepomůžou a nepodpoří ji," komentoval to chomutovský kouč Kamil Koláček.