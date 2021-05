Petr Martínek začne na střídačce pirátského A-týmu šestou sezónu. Od roku 2016 byl asistentem Vladimíra Růžičky staršího, po jehož odchodu působil během sezóny 2019/2020 ve stejné funkci po boku Martina Štrby i Miroslava Buchala. Od léta 2020 už realizačnímu týmu šéfuje.

Trenérský štáb doplní na triumvirát Petr Jíra a Pavel Damašek. První jmenovaný se věnuje trenérskému řemeslu od sezóny 2014/2015, po níž uzavřel profesionální hráčskou kariéru jako kapitán Kadaně v první lize. V roce 2018 se posunul k mladšímu týmu chomutovské akademie, když převzal dorost.

V létě 2019 se místní rodák a někdejší útočník stal šéfem pirátské mládeže a pokračoval u dorostu, odkud se o další rok později přesunul k juniorům. Jejich hlavním koučem bude sportovní manažer klubu i nadále a na střídačce týmu do 20 let bude stát s asistenty Petrem Martínkem a Janem Minčákem. Dva trenéři áčka tak budou mít detailní přehled k výkonnosti místních nadějí.

Pavel Damašek pochází z Klášterce nad Ohří, odkud přišel v juniorském věku do Chomutova. Až do ročníku 2020/2021 odchytal za místní A-tým jen dvacet minut v lednu 2001. Další zápasy už maskovaný muž podle všeho nepřidá. „Museli by se zranit všichni gólmani, abych ještě naskočil,“ usmívá se novic na střídačce áčka, který v minulosti trénoval malé hokejisty nebo vypomáhal u brankářských tréninků.

Martin Jor zažil jako hráč v Chomutově ještě druholigové časy, poté působil v prvoligovém družstvu až do listopadu 2002, kdy si vybral práci hasiče a odešel druholigového Mostu. Aktivní kariéru však definitivně uzavřel až mnohem později, když ještě během ročníku 2012/2013 nastupoval v páté nejvyšší německé soutěži.

V lednu 2019, kdy se zotavoval z těžkého zranění po pádu z lanovky při cvičení hasičské lezecké skupiny, byl patronem utkání pro chomutovskou nemocnici, které bylo věnováno rehabilitačnímu oddělení. Nyní bude střelec 51 chomutovských gólů po téměř dvaceti letech znovu součástí A-týmu, tentokrát jako vedoucí mužstva a kustod.

„Sestavili jsme širší trenérský tým, kdyby došlo ke kolizi zápasů áčka a juniorů,“ vysvětluje sportovní manažer Petr Jíra. „Martina Jora jsme oslovili a on po krátkém rozmýšlení naši nabídku přijal,“ doplňuje následně směrem k nástupci dlouholetého vedoucího mužstva Romana Lauka.

Libor Kult