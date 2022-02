Chomutov by v závěrečném duelu dlouhodobé části soutěže neměl mít problémy. Ty ostatně u něj nenastaly během celé sezony, kterou prošel bez jediného zaváhání a s plným bodovým ziskem. Piráti jsou jasným aspirantem na postup do druhé ligy, což je ostatně i jejich cíl.

Piráti zahájí play-off v sobotu 12. února od 16 hodin doma se soupeřem, jehož určí výsledky zbývajících klání základní části. Na čtvrté příčce momentálně figuruje Roudnice nad Labem, která se kromě Pirátů postaví ještě doma Kadani. Sportovní klub má momentálně stejně bodů jako Roudnice, s níž se střetne v úplně posledním duelu základní části. Aktuálně třetí Klášterec nad Ohří už bude hrát pouze doma s Louny, takže může přijít o zatím dvoubodový náskok na oba soupeře za sebou a spadnout na čtvrté místo.

O víkendu 19. a 20. února se uskuteční semifinálová odveta na ledě soupeře, případný třetí zápas by v neděli 27. února hostila opět ROCKNET ARÉNA. Pokud si tým kouče Petra Martínka proklestí cestu do finále, započne jej v domácím prostředí v neděli 6. března. Pro druhé finále je rezervován víkend 12. a 13. března, případný rozhodující duel by byl v případě postupu Pirátů na programu v neděli 20. března.

Právě poslední zmíněné datum je klíčové, neboť právě do 20. března musí jednotlivé krajské svazy nahlásit vítěze svých lig a tím pádem potenciální účastníky kvalifikace o druhou ligu. Pokud by se do ní přihlásilo všech deset vítězů krajský lig, vytvořil by Český svaz ledního hokeje dvě skupiny po pěti, z nichž by postoupil do druhé ligy vždy jen vítěz. V případě jiného počtu přihlášených by se systém upravil.

Libor Kult, Václav Veverka