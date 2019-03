Chomutov - Nějaký den už je jasné, že hokejoví Piráti budou znovu po čtyřech letech hrát baráž. Tentokrát potřetí z pozice účastníka Tipsport extraligy. Jasné jsou také termíny domácích zápasů. Začíná se v pátek!

Chomutovské hokejisty čeká náročná baráž. Fanoušci pro ně budou důležití. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Hned první barážový zápas odehrají Piráti před svými fanoušky a bude to stát za to. Do ROCKNET arény dorazí v pátek nabuzené Kladno s rozjetým Plekancem a Jágrem.