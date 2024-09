„První polovina zápasu to byla vyrovnaná. Měli jsme několik šancí, které jsme nevyužili. Celé utkání se zlomilo, když jsme dostali dva rychlé góly. První z nich byl nešťastný a druhý zavinila naše hrubá chyba. Domácí se díky tomu ujali otěží hry. Byli lepší a my jsme dělali zbytečné chyby, i proto jsme zápas nezvládli," hodnotil jeden z chomutovských trenérů Petr Martínek. Slávisté proti Severočechům využili dvě přesilovky.

„Velký respekt Chomutovu, že si prošel z kraje až do první ligy. Byla to dlouhá cesta, ale majitelé byli trpěliví," řekl na adresu Pirátů trenér domácích Aleš Totter. Pak stočil řeč k duelu:

"Měli jsme dobrý start zápasu až do prvního komerční přestávky. Byli jsme aktivní, pak nás ale více zajímal rozhodčí. Mentálně to pro nás byl těžký zápas, protože jsme byli favorit. Nedařilo se nám najít klid a správný moment. Přišlo to až v závěru druhé třetiny díky vyrovnávacímu gólu. Začali jsme mít lepší pohyb a na začátku třetí třetiny jsme ubránili přesilovku, k tomu se nám navíc povedlo skórovat. Tým si už potom věřil na výhru. Opět to však provázely zbytečné komplikace. Naše disciplína je něco, o čem se musíme pobavit. Je dobře, že jsme zvládli fyzicky tři zápasy v pěti dnech. Stále máme spousty věcí, na kterých musíme pracovat.“