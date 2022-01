Pirátům s Kadaní utekl začátek. Pak se gólová mašina znovu rozjela

Dáme soupeři náskok, aby neztratil chuť do hry. Tímhle heslem se asi řídila pirátská hokejová družina, když na svém stadionu hostila nedalekou Kadaň. Hosté se totiž po šesti minutách hry dostali do vedení 2:0. Ale byla to jen labutí píseň. Pak se roztočili pirátské turbíny a Kadaň sešrotovaly 11:5.

Piráti (v červeném) složili Kadaň. | Foto: Ilustrační foto: Roman Dušek

Domácí hokejisté totiž nepříznivý začátek zápasu ještě do konce třetiny otočili čtyřmi góly. Prostřední dějství vyhráli stejně jako to první 4:2. A v závěrečné třetině přidali další tři trefy. Piráti jsou tak dále neporaženým celkem v krajské hokejové lize a pomalu klepou na branky třetí nejvyšší soutěže. Chomutov - Kadaň 11:5 (4:2, 4:2, 3:1) Branky a nahrávky: 9. Ekrt (Rykl), 13. Novák (Petrásek, J. Rindoš), 16. Rindoš (Freiberg, Klapka), 17. Mála (Bártek, Svoboda), 23. Černý (Bártek), 24. D. Šilar (Černý), 26. Mála (Bártek, T. Svoboda), 28. Černý (Mála, Bártek), 46. T. Šilar (Hartman, J. Rindoš), 54. T. Šilar (Ekrt, J. Rindoš), 56. Mežnar (Freiberg, Novák) – 4. Hrdlička (Nguyen, Krpenský), 6. Benda (Stoklásek), 31. Mojžíš (Macháček, Toman), 37. Macháček (Macháček), 48. Hrdlička. Piráti Chomutov: D. Svoboda (Suk) – Pöschl, Bártek, Petrásek, Novák, Klapka, Hartman, Ferbas, Rykl – Mála, T. Svoboda, D. Šilar – Jaroš, Mežnar, Freiberg – J. Rindoš, T. Šilar, Ekrt – Černý. SK Kadaň: Pešek (Penkrt) – Psar, Krása, Jenček, Chotaš – Nguyen, Krpenský, Stoklásek, Novotný, Mojžíš, Bartók, Hrdlička, Strunz, Toman, Macháček, Benda.