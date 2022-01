„Co se stalo? Já si myslím, že cesta je pořád jedna. Přidat v tréninku a v zápasech prostě řešit lépe řadu situací. Bohužel nám fyzicky odešli kluci z Chomutova. Na začátku byli skoro u všeho podstatného, v zápasech dominovali. Jenže nebyli zvyklí na tempo druhé ligy, které je oproti krajskému přeboru přeci jen jiné. Kluci chodí do práce a najednou hráli devět utkání za měsíc. To bylo fyzicky hodně náročné,“ přiznal Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

V týdnu navíc děčínskou kabinu opustil tandem Petráš – Sýkora. Oba útočníci zamířil do vedlejší skupiny, do týmu posledního celku HC Řisuty. „Proč odešli? Prostě už nechtěli hrát v našem týmu. To je celé,“ hlesl Havlíček. Dle zákulisních informací prý Petráš se Sýkorou v poslední době dělali v děčínské kabině dusno. „Nezlobte se, nechci se k tomu vyjadřovat,“ stručně pravil Zdeněk Petráš.

Chomutovská výpomoc byla prodloužena do 27. ledna. Následně ale Děčín přijde o další hráče. „Stále máme široký kádr, budeme se snažit ho do konce ledna vhodně doplnit. Je potřeba se připravit na závěrečné boje. Ale jak jsem řekl, musí se zlepšit přístup hráčů k tréninku, hráči musí být zodpovědnější, vše začíná už u suché přípravy,“ zdůraznil manažer děčínského hokeje.

Je nad slunce jasné, že hokej v Děčíně má jediný cíl – zachránit druhou ligu a vyhnout se pádu do krajského přeboru. „Play-off? To vůbec ne. To byly takové výkřiky fanoušků. My hrajeme o záchranu už od listopadu, nic jiného nás nezajímá. Samozřejmě už máme myšlenky na další sezonu, ale musíme zdárně dokončit tu nejhorší. Musím přiznat, že to ne nejhorší sezona, u které jsem osobně přítomen. Asi nejhorší v naší druholigové historii. Pár sezon se nám nepovedlo, ale takhle špatné to snad nikdy nebylo. Je potřeba se z toho poučit, všechno si vyhodnotit a překopat kádr,“ dodal Jan Havlíček.