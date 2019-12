Pirátské holky ukázaly vítězný tanec! Chomutov si poradil se Slavií

Skvěle vstoupili chomutovští hokejisté do další části druhé nejvyšší hokejové Chance ligy. Doma hostili pražskou Slavii, se kterou si nakonec poradili 3:2. O třech domácích bodech rozhodl svou proměněnou šancí Darby Llewellyn. Pirate girls tak na ochozech mohly vesele natřásat sukýnkami. Těsně 2:3 prohrála ve skupině o předkolo play off Kadaň. Postarala se o to jihlavská Dukla.

Nové Pirate Girls a pozápasové focení s Picaroonem. | Video: Roman Dušek