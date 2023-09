Chomutovští hokejisté opět budou za hrdiny stříbrného plátna. V pátek 8. září proběhne v chomutovském kině Svět premiéra očekávaného dokument Není sever jako sever, který je nabitý emocemi z poslední nováčkové sezony pirátského klubu ve druhé lize. A už trailer stojí za to a je parádní pozvánkou!

Za tvorbou dokumentu stojí Ladislav Bittner z The Emotions Videography, který tak vlastně navazuje na svůj snímek Kraj, v němž mapoval Piráty, kteří během krátké doby spadli z nejvyšší soutěže až do krajské ligy a jejich sportovní bitvu o návrat zpět na výsluní. Není sever jako sever opět přináší řadu emocí, kterou Bittner vtěsnal do více jak hodiny a půl podívané.

„Chtěl jsem, aby film nebyl postavený pouze na hokeji. Chtěl jsem, aby odkrýval co nejvíc příběhů lidí kolem chomutovského hokeje a přiblížil je fanouškům. Vlastně mě překvapilo, kolik takových příběhů by se dalo zprostředkovat a že jeden film na ně nestačí,“ řekl nedávno tvůrce Ladislav Bittner. Ten podle svých slov dokonale splynul s kabinou, což mu při práci pomohlo. „Pohyboval jsem se týmu velmi blízko druhou sezónu po sobě a vlastně bych touhle cestou chtěl klukům poděkovat, že mě berou, jak mě berou, a mají ke mně důvěru. Troufám si říct, že právě díky té důvěře jsou přirození a nic nehrají jen proto, že je v kabině kamera. Diváci uvidí opravdu autentické záběry a chování, protože mě kluci nevnímají jako rušivý prvek,“ dodal Bittner.

Sám chvílemi jako nezávislý pozorovatel podlehl emocím, zvláště když byl na střídačce ve vypjatých duelech play off.

„V play-off jsme jeli do Příbrami za stavu 1:2 a museli tam vyhrát. Prohrávali jsme 0:2 v první a 2:3 ve třetí třetině, ale vyrovnali jsme a na 4:3 dával Standa Vrhel čtyřicet sekund před koncem. Stál jsem na střídačce, kde byla emoce tak neuvěřitelně silná, že jsem záběr neudržel. Nakonec jsem se ale rozhodl, že ho ve filmu použiju, i když je roztřesený. Ukázalo se, že je to vlastně dobré i z pohledu filmaře, protože emoce je v tom pohybu a je přirozená. Zkrátka jsem na začátku nečekal, že mě to až takhle emočně pohltí,“ popsal nečekaný okamžik.

Slavnostní premiéra proběhne v pátek 8. září, první veřejné promítání se uskuteční v neděli 10. září a to hned ve dvou časech – v 16.30 a v 19.00, které jsou kompletně rezervovány pro majitele permanentních vstupenek na sezónu 2023/2024 či partnery klubu. V případě, že se na všechny fanoušky v neděli 10. září nedostane, nemusí zoufat. Ve druhé polovině devátého měsíce roku 2023 je snímek Není sever jako sever zařazen také do klasického programu kina Svět.

