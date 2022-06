Piráti zpevňují obranu. Z Mountfieldu přichází Jakub Váchal

Většina posil pirátského A-týmu pro druhou ligu místní prostředí dobře zná, neboť ho poznala během mládežnických let, pochází odsud nebo jezdila do ROCKNET ARÉNY v roli soupeřů. Stejné je to i u nejnovějšího přírůstku do defenzivy, jímž je jednadvacetiletý Jakub Váchal, který v Chomutově debutoval mezi dospělými.

Obránce Jakub Váchal. | Foto: Piráti Chomutov