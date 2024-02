Dvě severočeská derby ve třech dnech. Chomutovští Piráti nejprve ve středu venku přemohli ve vyrovnaném a náročném duelu Mostecké Lvy 4:2, v sobotu před svými fanoušky a celkově před solidní návštěvou 1 863 lidí pak děčínské Medvědy s nulou vzadu 4:0. I pro Děčín šlo o druhé derby v řadě. V týdnu Medvědi vyhráli na ledě ústeckého Slovanu.

Chomutov srazil Děčín v severočeském derby 4:0. | Foto: Piráti Chomutov

„Výborně odehraný zápas od první do poslední minuty. Trochu slabší chvilku jsme si vybrali jen na konci druhé třetiny, kdy jsme se trochu zbytečně všichni tlačili do zakončení a z toho pramenilo několik hostujících přečíslení. Škoda nevyužitých šancí, měli jsme jich tam požehnaně a skóre by asi vypadalo úplně jinak. Ale jinak výborný výkon," pochvaloval si domácí trenér Petr Martínek.

„Vyrovnanějším soupeřem jsme byli pouze první třetinu. Od té doby byl na ledě jen jeden tým. Chomutov ukázal kvalitu, je v laufu a daří se mu. Nás držel v zápase jen výborný výkon brankáře. Z naší strany šlo dvě třetiny o bojácný a odevzdaný výkon a výsledek je v tomto ohledu pro nás ještě příznivý," viděl děčínský stratég David Švagrovský.

Chomutovští futsalisté vyrabovali Hanou devíti góly. Klíma dal čtyři kousky

Piráti Chomutov - Děčín 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Eret (M. Tůma, T. Svoboda), 17. Novák (Zajíček, Kadeřávek), 26. Stehlík (Havel, Kostourek), 44. Zajíček (Hübl). Rozhodčí: Domský - Kurtin, Beneš. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 43:17. Diváci: 1 863.

Chomutov: Altrichter – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal, Seemann – Novák, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Kostourek, T. Svoboda, Stehlík – Mála, Koblížek, Chrpa.

Děčín: Lavinger – Bartoň, Brož, Zedek, Kučera, Kaltenböck, Petrásek, Starý – Parshakov, Nezbeda, Smola – Jursa, J. Tůma, Macek – Chovanec, Nowák, Tomšík.