Chomutov – Už od prvních minut hry dávala Kometa najevo, že by si ráda z Chomutova odvezla nějaké body. V první třetině k tomu udělala první krůček, když ve dvanácté minutě Hruška zavezl puk do pásma a nádhernou nahrávkou našel najíždějícího Petra Tona, ten nezaváhal, zvedl puk nad lapačku Kristana a rozvlnit síť. Pirátům patřila druhá třetina kdy vyrovnali. Kometu pak smetli drtivým závěrem a zvítězili 5:2.

Piráti Chomutov - HC Kometa Brno 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Po první třetině to však na žádné drtivé vítězství Pirátů nevypadalo. Do kabin se šlo za nepříznivého stavu 0:1 pro domácí. Piráti se však rychle oklepali a ve druhé třetině získali postupně navrch. Svou zlepšenou hru dokázali vyjádřit i gólově. Minutu po polovině základní hrací doby Červenka našel Bretta Skinnera, ten si šikovně posunul puk mezi kruhy a tvrdou střelou vyrovnal na 1:1. Ani druhá třetina už však přes veškerou snahu obou týmů další branku nepřinesla. Těch se k velké radosti zaplněné SD Arény ve třetí třetině dočkali diváci měrou vrchovatou. Piráty nejprve dostal do šance David Květoň. Jeho střela se odrazila od Čiliaka až za kruhy.Tady si kotouč vzal David Kämpf a prostřelil hostujícího gólmana.Piráti se však neradovali dlouho, Kristan ve 45 minutě špatně rozehrál přímo na Tona, ten našel Davida Ostřížka který pohodlně skóroval do odkryté klece a bylo vyrovnáno. Piráti už však byli rozjetí a na vyrovnání Komety rychle zareagovali. Vedení Pirátům vrátil po pár minutách Roman Červenka. To ale nebylo ze strany domácích zdaleka všechno. Další branku ještě připojil David Harant a po chvíli už na 5:2 zvýšil David Kämpf.

Branky a nahrávky: 32. Skinner (Červenka), 42. Kämpf (Květoň), 49. Červenka (Tomica, Račuk), 52. Harant (Račuk), 53. Kämpf (Mrázek) – 12. Ton (Hruška), 45. Ostřížek (Ton, Hruška)

Piráti Chomutov: Kristan (Strmeň) – Skinner, Rutta, Mrázek, Valach, Pereťagin, Šidlík, Harant – Tomica, Červenka, Kaše – Hřebejk, Kämpf, Květoň – Sklenář, Dušek, Ölvecký – Chrpa, Račuk, Chlouba – Veselý.

HC Kometa Brno: Čiliak (Falter) – Kaberle, Kuboš, Hanzlík, Kováčik, Malec, Trška, Kozák – R. Zohorna, Čermák, Dočekal – Káňa, Němec, Špirko – Ostřížek, Hruška, Ton – Burian, H. Zohorna, Vondráček – Dvořák.

Rozhodčí: Hrubý, Šindler – Jelínek, Ondráček

Ohlasy po utkání:

Martin Pešout, trenér HC Kometa Brno: Tak my jsme vlastně sehráli v jednom zápase dva. V první polovině jsme hráli dobře a vedli jsme, ale ta druhá půlka se nám od stavu 2:2 vůbec nepovedla. Napadaly nám tam laciné góly a domácí potom zaslouženě vyhráli.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: Myslím si, že od druhé třetiny jsme začali Brno přehrávat. V první třetině bylo Brno malinko lepší než my. I když jsme ze začátku nějaké šance měli Brno šlo do vedení. Dobré bylo, že jsme to pak srovnali. Druhá třetina už byla pro nás hodně dobrá. Měli jsme poměrně velký tlak a třetí třetina byla pod naší kontrolou i když jsme dostali ten druhý nešťastný gól. Pak se nám podařilo dát několik sice laciných, ale důležitých gólů. Je to pro nás cenné vítězství za tři body a boj o šesté místo je stále otevřený. My si hlídáme hlavně co se děje pod námi, ale uvidíme. Jsou ještě před námi tři zápasy, Hradec venku, doma Spartu a pak venku Plzeň. To jsou mužstva která hrají vršek, ale přesto se pokusíme něco ještě uhrát, ale bude to těžké. Dobré je, že budeme hrát ze sedmého, nebo osmého místa. Nechci předbíhat, ale myslím si, že ta mužstva na nás mají docela náskok. Uvidím jak Olomouc, tam by jsme se mohli ještě možná nacpat. Důležité je, že pokud budeme hrát předkolo, tak začneme doma a případně i rozhodující zápas bychom hráli doma.